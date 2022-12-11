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طرازات غير رائجة من المعاطف.. إليك البديل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 01:24 مساء
طرازات غير رائجة من المعاطف.. إليك البديل
المعطف قطعة أساسية في خزانة الملابس خلال الشتاء (الإنترنت)
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في الأجواء الباردة لا بديل عن المعطف، وفيما تتعدد وتتباين أشكال وطرازات المعاطف، فإن البعض منها لم يعد رائجًا في موضة هذا الموسم.

وهنا سنخبرك بالمعاطف التي عفا عليها الزمن، وما يجب استبدالها به، حسب «ليالينا».

معطف ملون قصير
على الرغم من حقيقة أن معظم خزانة ملابسنا في الخريف والشتاء عبارة عن لوحة ألوان صامتة ومظلمة، يحاول العديد من الأشخاص تخفيف الصور بألوان زاهية، لكن لا تعطي الأفضلية للنماذج القصيرة ذات الألوان الغنية، فهذه عادة ما تبدو رخيصة وغير مناسبة.

وإذا كنتِ لا تزالي ترغبين في إضافة لون إلى مظهرك، فاختاري معطفًا كبيرًا بألوان زاهية، هذا الموسم، تأتي نماذج ألوان الباستيل مثل الأخضر والأزرق والبرتقالي مناسبة، ستصبح هذه هي أبرز ما في إطلالتك.

معطف بخامة رقيقة
المعاطف الخفيفة هي من الماضي، سوف يفسدون أي إطلالة، كما أنهم غير مريحة للارتداء مع الكنزات والقمصان الضخمة، والمعطف الرقيق يحدد الجسم بشكل قبيح ويجعلكِ أكبر بعدة أحجام.

وللحصول على إطلالات أنيقة ذات طبقات للموسم البارد، ستحتاجين إلى معطف فضفاض، يمكن أن يكون نموذجًا من الألوان الزاهية، بالإضافة إلى العناصر الأساسية لخزانة الملابس العلوية مثل معطف كريمي أو الرمادي أو الأسود، يمكن ارتداؤها مع السراويل والجينز وكذلك مع الفساتين والتنانير أو السراويل القصيرة.

معطف مع ياقة من الفرو
السترات والمعاطف المزينة بالفرو أصبحت قديمة بعض الشيء إلا إذا كانت بتصميم عصري، في خريف وشتاء 2022/23، يجب استبدال عناصر خزانة الملابس هذه على الفور بنماذج حديثة وأنيقة.

وإذا كنتِ ترغبين في إضافة النسيج إلى مظهرك، فاختاري معطفًا، بنمط منقوش، يسهل وضعها في أي نمط وخزانة ملابس وكذلك لتنويع الأطقم اليومية، اختاري من بين المربعات الملونة الكبيرة والكلاسيكية للاقتران مع الجينز والجلد والملابس المحبوكة المريحة.

معطف قصير ملفوف
المعطف الملفوف كلاسيكي لجميع الأوقات، لكن الأشياء متوسطة الطول لا تخرج عن الموضة والعناصر المختصرة ستفسد المظهر فقط، يحب الكثير من الناس إقران مثل هذا المعطف القصير مع فستان أو تنورة، مما ينتج عنه ملابس غريبة وعفا عليها الزمن ليس لها مكان للأزياء والأناقة في وقتنا هذا.

وفي المقابل، فإن معطف ميدي الكلاسيكي بحزام هو حقًا خالٍ من الزمان، سيكون النموذج ذو القص المستقيم بدون تفاصيل إضافية رفيقًا رائعًا للأزياء الأنثوية ويمكن ارتداؤها مع الفساتين أو التنانير ذات الثنيات أو التنانير أو الضيقة.

المعطف قطعة أساسية في خزانة الملابس خلال الشتاء (الإنترنت)
المعطف قطعة أساسية في خزانة الملابس خلال الشتاء (الإنترنت)
المعطف قطعة أساسية في خزانة الملابس خلال الشتاء (الإنترنت)
المعطف قطعة أساسية في خزانة الملابس خلال الشتاء (الإنترنت)
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