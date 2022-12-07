مي عمر بإطلالة كلاسيكية بتوقيع «Fendi»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلت النجمة مي عمر ببدلة كلاسيكية أنيقة باللون الأزرق الداكن بتصميم دار أزياء «Fendi» لاقت إعجاب رواد التواصل الاجتماعي.

اختارت مي عمر بالتعاون مع منسق الأزياء سيدريك حداد، إطلالة بالكامل تحمل توقيع دار أزياء «Fendi» الشهيرة ظهرت بجاكيت قصير بسعر3290 دولارا، شاهديه من موقع بيعه، أما سعر البنطلون فوصل إلى 1350 دولارا، شاهديه من موقع بيعه.

أما الحقيبة هي الأغلى في اللوك بالكامل، وهي تصميم «Peekaboo» بحجم متوسط، يصل سعرها إلى 4817 دولارا شاهديها من موقع بيعها، أما الحذاء بلغ سعره 1200 دولار، شاهديه من موقع بيعه.

حقيبة كلاسيكية بتوقيع «Fendi» (الإنترنت)

سترة كلاسيكية بتوقيع «Fendi» (الإنترنت)

بدلة كلاسيكية بتوقيع «Fendi» (الإنترنت)