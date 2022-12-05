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العسل والشيا مزيل طبيعي للمكياج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 10:28 صباحا
العسل والشيا مزيل طبيعي للمكياج
طرق طبيعية لصنع مزيل مكياج دون كيماويات في منزلك (الإنترنت)
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منتجات مزيل المكياج التي يتم شراؤها من المتجر تحتوي على المواد الحافظة لزيادة العمر الافتراضي للمنتج، مما يجعلها تعرض بشرتك للجفاف والتشقق خاصة في فصل الشتاء، لذلك نقدم إليكِ مجموعة طرق طبيعية لصنع مزيل مكياج دون كيماويات في منزلك يعمل على ترطيب البشرة وإعادة نضارتها تعرفي عليه معنا وفقًا لموقع «زمردة».

مزيل مكياج بزبدة الشيا.
يمكن للبلسم المنظف الذي يحتوي على زبدة الشيا، أن يزيل المكياج والدهون الزائدة دون تجريد المسام.
- قومي بتدفئة كمية صغيرة من هذا البلسم بزبدة الشيا وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، ودلكيها بلطف على وجهك، وشاهدي المكياج يذوب.
- كما يمكنك أخذ كمية صغيرة من زبدة الشيا، ثم فركها بهدوء بين أصابعكِ، ووضعها على جفونكِ وبشرتكِ، ثم مسحها بقطنة نظيفة، للتخلص بشكل نهائي من آثار المكياج، مع الحفاظ على بشرتكِ الجافة رطبة ونضرة.

مزيل مكياج بالعسل
إذا كنت تتطلع إلى إعطاء الحيوية والنضارة لبشرتك الجافة الباهتة ، فإن قناع العسل هذا سيزيل الماكياج ويترك بشرتك متوهجة عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة.
سوف تحتاجين إلى:
ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي العضوي.
دلكي وجهك بالعسل، واتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائق ، ثم اشطفيه بالماء الدافئ وقطعة قماش.

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