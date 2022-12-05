العسل والشيا مزيل طبيعي للمكياج

القاهرة - بوابة الوسط

منتجات مزيل المكياج التي يتم شراؤها من المتجر تحتوي على المواد الحافظة لزيادة العمر الافتراضي للمنتج، مما يجعلها تعرض بشرتك للجفاف والتشقق خاصة في فصل الشتاء، لذلك نقدم إليكِ مجموعة طرق طبيعية لصنع مزيل مكياج دون كيماويات في منزلك يعمل على ترطيب البشرة وإعادة نضارتها تعرفي عليه معنا وفقًا لموقع «زمردة».

مزيل مكياج بزبدة الشيا.

يمكن للبلسم المنظف الذي يحتوي على زبدة الشيا، أن يزيل المكياج والدهون الزائدة دون تجريد المسام.

- قومي بتدفئة كمية صغيرة من هذا البلسم بزبدة الشيا وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، ودلكيها بلطف على وجهك، وشاهدي المكياج يذوب.

- كما يمكنك أخذ كمية صغيرة من زبدة الشيا، ثم فركها بهدوء بين أصابعكِ، ووضعها على جفونكِ وبشرتكِ، ثم مسحها بقطنة نظيفة، للتخلص بشكل نهائي من آثار المكياج، مع الحفاظ على بشرتكِ الجافة رطبة ونضرة.