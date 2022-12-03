السكر البني لتقشير فروة الرأس

القاهرة - بوابة الوسط

يعد التقشير خطوة أساسية للعناية بالبشرة، فبدون هذا الروتين ستبقى الخلايا الميتة متراكمة على سطح البشرة، وفروة الرأس أيضًا بحاجة إلى مقشر للتخلص من بقايا الكيماويات التي قد تسبب تساقط الشعر وتلفه.

السوق يكتظ بأنواع المقشرات المختلفة لكن الوصفات الطبيعية حققت نتائج رائعة في هذا الشأن، لأنها لا تجلب للبشرة والشعر أي آثار جانبية ومن أشهر المكونات المستخدمة في تقشير البشرة هو السكر البني الذي يكشط الطبقة الميتة من سطح الجلد بلطف.

كما أنه يجدد الدورة الدموية للبشرة وفروة الرأس ما يمنحكِ التوهج والشباب ويحسن صحة بصيلات الشعر.

لذلك نقدم لك بعض الوصفات لتقشير فروة الرأس بالسكر البني تعلميها معنا واحرصي على استخدامها للحصول على شعر صحي دومًا.

مقشر الشوفان والسكر البني

- يعمل مقشر السكر البني ودقيق الشوفان على تقشير فروة الرأس بنجاح، ويزيل الأتربة والشوائب، كما يعزز الدورة الدموية لبصيلات الشعر.

المكونات

2 ملعقة صغيرة من السكر البني

2 ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان

وعاء صغير

2 ملعقة صغيرة من بلسم الشعر

15 قطرة زيت زيتون

طريقة التطبيق

- اخلطي ملعقتين كبيرتين من السكر البني ودقيق الشوفان في وعاء.

- أضيفي ملعقتين من بلسم الشعر المفضل لديك إلى الخليط امزجي المكونات باستخدام يديك.

- أضيفي 15 قطرة من زيت الزيتون، استخدمي ملعقة لخلطهم معًا ويطبق الخليط على فروة الرأس لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وعند إزالته ينصح بفركه أولاً.

زيت الجوجوبا والسكر البني

المكونات

3 ملعقة من السكر البني

3 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

ملعقتان من زيت الجوجوبا

ملعقة ملح البحر