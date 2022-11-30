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البابايا والزبادي للعناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 02:20 مساء
البابايا والزبادي للعناية ببشرتك
خلطات منزلية طبيعية تعمل على تفتيح لون البشرة وترطيبها (الإنترنت)
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تفتيح لون البشرة من أكثر الأشياء التي تبحث عنها السيدات، لذلك نقدم إليكِ خلطات منزلية طبيعية تعمل على تفتيح لون البشرة وترطيبها والعناية بها، تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «الجميلة».

ماسك العسل والبابايا 
المكونات وطريقة التطبيق
3 ملاعق كبيرة من البابايا المهروسة.
ملعقة كبيرة من العسل.
امزجي العسل مع البابايا المهروسة حتى تحصلي على خليط متجانس.
طبقي الخليط على البشرة مع تركه لمدة 30 دقيقة عليها وأزيلي الماسك باستخدام الماء الفاتر.

ماسك الزبادي والردة 
المكونات
3 ملاعق كبيرة من الزبادي.
4 ملاعق صغيرة من الردة.
ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
من فوائد هذا الماسك
- تقوم الردة بتنقية البشرة وإزالة بقايا الجلد الميت مما يمنحها النضارة والجمال والحيوية.
- يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك والذي يقوم بعلاج البقع الداكنة بالبشرة مما يعمل على تفتيحها.

كيفية الإعداد والتطبيق
- اخلطي المقادير معًا حتى تتجانس جيدًا.
- طبقي الخليط على بشرتكِ واتركيه لمدة 25 دقيقة.
- اغسلي بشرتكِ بعدها بالماء الدافئ.

ماسك جل الألوفيرا ودقيق الأرز 
المكونات
2 ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.
4 ملاعق صغيرة من دقيق الأرز.
من فوائد هذا الماسك:
- جل الصبار يعمل على ترطيب البشرة.
- دقيق الأرز يقوم بتوحيد لون البشرة وعلاج تصبغاتها.

كيفية الإعداد والتطبيق
- اخلطي جل الألوفيرا مع دقيق الأرز حتى تحصلي قوام متجانس.
- وزعي الماسك على بشرتكِ مع التدليك بحركات دائرية واتركيه لمدة 20 دقيقة اغسلي بشرتك بالماء البارد.

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