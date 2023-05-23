الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا

القاهرة - بوابة الوسط

الرموش الطويلة من علامات الجمال التي تضيف جاذبية وجمال إلي عينيكي و الرموش تحتاج إلى عناية دقيقة في اختيار مستحضرات التجميل المستخدمة لكي لا تعمل على تقصيفها وضعفها،لذلك نقدم إليك قناعًا طبيعيًا من الدحي الغني بفيتامين E ودهون أوميغا 3 والمغذيات الدقيقة التي تعمل على تكثيف وتطويل رموشك بطريقة طبيعية مع الاستمرار على هذا القناع تعرفي على طريقة تحضيرة وتطبيقه و احرصي على استخدامه 3 مرات أسبوعيًا على الأقل للحصول على أفضل النتائج وذلك وفقًا لموقع «سيدتي».