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الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 02:57 مساء
الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا
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الرموش الطويلة من علامات الجمال التي تضيف جاذبية وجمال إلي عينيكي و الرموش تحتاج إلى عناية دقيقة في اختيار مستحضرات التجميل المستخدمة لكي لا تعمل على تقصيفها وضعفها،لذلك نقدم إليك قناعًا طبيعيًا من الدحي الغني بفيتامين E ودهون أوميغا 3 والمغذيات الدقيقة التي تعمل على تكثيف وتطويل رموشك بطريقة طبيعية مع الاستمرار على هذا القناع تعرفي على طريقة تحضيرة وتطبيقه و احرصي على استخدامه 3 مرات أسبوعيًا على الأقل للحصول على أفضل النتائج وذلك وفقًا لموقع «سيدتي».

المكونات وطريقة التطبيق:
- اكسري بيضة في وعاء وانزعي الصفار بملعقة.
- ضعي الصفار في وعاء آخر وأضيفي 5 قطرات من زيت اللوزثم امزجي الخليط جيدًا
- استخدمي ريشة ماسكرا نظيفة اغمسيها بالمزيج ومشّطي رموشكِ بها
- كرري هذه الخطوة مرات عدة لتتأكدي من أنّ كل الشعيرات امتصت المزيج وانتظري حتى يجف الخليط
- اغسلي عينيكِ بالماء البارد وسوف تشعرين بالفرق بعد أول أسبوع من استخدام هذه الخلطة.

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