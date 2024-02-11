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شاهد: «صباح الوسط» معتصم البكوش يفاجئ الجمهور بأغنية باللهجة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 06:02 مساء
شاهد: «صباح الوسط» معتصم البكوش يفاجئ الجمهور بأغنية باللهجة المصرية
لقطة مثبتة من حلقة اليوم الأحد من برنامج «صباح الوسط» تستضيف المغني الليبي معتصم البكوش. (بوابة الوسط)
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استضافت حلقة اليوم الأحد من برنامج «صباح الوسط» المعنى الليبي معتصم البكوش.

 تحدث البكوش في البرنامج عن أغانيه الرائجة في الآونة الأخيرة، وأبرزها أغنية «جالاكسي» التي كتب كلماتها وغناها باللهجة المصرية الدارجة.

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وقال البكوش في البرنامج إن الأغنية لاقت قبولا لدى الجمهور، وأعرب عن حبه للهجة المصرية، كما كشف عن تمكنه من أداء الأغنية بلهجات عربية أخرى.

ومن كلمات أغنية «جالاكسي» نختار هذا المقطع: «أنا طاير طاير طاير.. أنا مهووس بالظفاير.. أنا تايه جوه عالمها. دي بحالها جالاكسي.. أنا كل ما فيا راغبها لو أموت مش ممكن أسيبها.. و حق المعبود لو وقفت كل الدنيا عكسي».

يشار إلى أن برنامج «صباح الوسط» هو برنامج صباحي يذاع، من الأحد إلى الخميس، في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، يتناول أبرز المواضيع على الساحة الاجتماعية، خصوصًا ما يدور في عالم «السوشيال ميديا».

تردد قناة الوسط (WTV)
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويمكنكم متابعة البث الحي لقناة الوسط «wtv» من هنا 

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