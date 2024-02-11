افتتاح مقبرة نفر حتب كاتب آمون في الأقصر

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت منطقة «الخوخة» في الضفة الغربية لمدينة الأقصر، صباح اليوم الأحد، افتتاح مقبرة نفر حتب (TT49) كاتب «آمون المعظم» والمشرف على ماشية آمون والمشرف على عاملات النسيج الجميلات الخاصات بآمون.

وينتمي نفر حتب كاتب «آمون المعظم» إلى عصر الأسرة الثامنة عشر في الفترة من عام 1327-1323 قبل الميلاد، وفقا للهيئة الوطنية للإعلام، (ماسبيرو).

وقال د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بث مباشر، إنه يوجد في مصر 250 بعثة أجنبية تعمل من 25 دولة، لافتًا إلى إقامة احتفالية من أمام مقبرة نفر حتب (TT49) اليوم.

إضافة مهمة جدًا للسياحة في الأقصر

وأضاف وزيري أن نفر حتب كان كاتب للإله آمون رع والمشرف على ماشية آمون رع، حيث يعود إلى الأسرة الثامنة عشر وخاصة فترة الملك آي.

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كما أوضح وزيري أن مقبرة نفر حتب كانت في حالة سيئة للغاية إلى أن ظهرت البعثة الأرجنتينية، والتي حصلت على موافقة المجلس الأعلى للآثار للقيام بأعمال ترميم معماري للمقبرة منذ عام 1999.

وأشار إلى أنه يوجد نقوش وألوان في منتهى الروعة داخل مقبرة نفر حتب (TT49)، تدلل على مناظر الحياة اليومية داخل المقبرة في حالة أكثر من رائعة، كما أنه يوجد تمثال لـ نفر حتب وزوجته في آخر الصالة، مختتمًا: «المقبرة إضافة مهمة جدًا للسياحة في الأقصر والبر الغربي».