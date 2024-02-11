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آشِر ونجوم آخرون يحيون حفلة مباراة «سوبر بول»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 07:53 صباحا
آشِر ونجوم آخرون يحيون حفلة مباراة «سوبر بول»
مغني الـ«آر أند بي» آشِر خلال مؤتمر صحفي في مدينة لاس فيغاس الأميركية، 8 فبراير 2024. (أ ف ب)
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أعلن المغني آشِر، الذي سيُحيي الأحد الحفلة الموسيقية خلال استراحة ما بين شوطَي نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، أن نجوما آخرين سيعتلون المسرح معه، لكنه لم يفصح عن أسمائهم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس.

ويتولى نجم الـ«آر أند بي» و«البوب» (45 عاما)، والفائز بثماني جوائز «غرامي»، إحياء الحفلة التقليدية التي ستقام الأحد أمام 65 ألف متفرج في ملعب لاس فيغاس، وعشرات الملايين من مشاهدي التلفزيون خلال مباراة السوبر بول بين كانساس سيتي تشيفس وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز، وتُعَد أحد أبرز الأحداث الموسيقية كل عام في الولايات المتحدة.

وقال آشر خلال مؤتمر صحفي «ثمة قوائم متداولة عن برنامج الأغنيات، ويحاول الناس معرفة الأغنيتين اللتين سأؤديهما في البداية وفي الختام، ومن سيصعد معي إلى المسرح»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وبدا واضحا أن آشر تعمد إبقاء التشويق قائما، إذ أبقى الأسماء طي الكتمان، مكتفيا بالقول: «خطرت ببالي أفكار كثيرة بشأن الأشخاص الذين أود رؤيتهم يشاركونني هذه اللحظة، وأعتقد أن مِن سأتشاركها معهم استحقوا ذلك نظرا إلى ما حققوه في مسيرتهم الفنية».

وقدم آشِر خلال مسيرته أعمالا مشتركة مع نجوم من أمثال بيونسيه وجاي زي وليل جون ولوداكريس وأليشا كيز، بالإضافة إلى نجمة البوب الأبرز راهنا تايلور سويفت، التي تكثر التكهنات بشأن إمكان حضورها الحفل، لتشجيع صديقها لاعب كانساس سيتي تشيفس ترافيس كيلسي.

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وسبق آشر نجوم كبار إلى إحياء الفقرة الفنية بين شوطَي «سوبر بول»، من أبرزهم مايكل جاكسون وبرينس وبروس سبرينغستين وستيفي ووندر وبول مكارتني وفرقتا «رولينغ ستونز» و«يو تو».

ويُعد آشِر أحد الفنانين الأكثر نجاحا على صعيد مبيعات الأعمال الغنائية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويزخر سجله بأغنيات ناجحة، بينها «ييه!» و«يو غات إت باد» و«ماي بو».

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