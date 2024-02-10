«مئة لوحة من غزة».. معرض تشكيلي برام الله (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية معرض الفن التشكيلي «مئة لوحة من غزة»، ظهر اليوم الأربعاء، في قاعة الجليل بمتحف محمود دويش في مدينة رام الله والذي يتواصل حتى الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك بحضور وزير الثقافة د.عاطف أبو سيف، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صبري صيدم، ومدير عام مؤسسة محمود درويش فتحي البس، وفقا لموقع وزارة الثقافة الفلسطينية على «فيسبوك».

وشارك في المعرض ثلاثون فنانا من قطاع غزة الذين يعيشون في القطاع بجانب لوحة للفنانة الشهيدة هبة زقوت التي استشهدت في العدوان المستمر منذ 127 يومًا.

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وعرضت اللوحات موضوعات متنوعة عن الحياة في قطاع غزة، من رسم المكان وتجسيد العلاقة بالطبيعة بجانب مشاهد من قسوة الحياة في القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي على شعب فلسطين خلال السنوات الماضية.

وحضرت القدس بقوة في اللوحات سواء عبر التكوين الفردي أو ضمن النسق العام لرسم المكان الفلسطيني.

يذكر أن معرض «مئة لوحة من غزة» أطلقته وزارة الثقافة منذ أكثر من عام عرضت خلاله اللوحات المئة في أكثر من مكان، كان آخرها في ممشى الفن خلال فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب في سبتمبر الماضي وسيتواصل تنقل المعرض في الأسابيع القادمة.

اللوحات الناجية الوحيدة من المذابح

وخلال كلمته الافتتاحية قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن «عرض هذه اللوحات التي ربما تكون الناجية الوحيدة من المذبحة البشعة التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الفن والثقافة في غزة يأتي ضمن التركيز على إبداعات غزة وقوة المشهد الثقافي في غزة، ففي الوقت الذي يصارع فنانونا من أجل الحياة في خيام النزوح ومراكز الإيواء فإن أعمالهم الفنية تحتفل بالحياة وبالصمود والبقاء مثلهم».

وأضاف أبو سيف أن «عشرات الفنانين والفنانات قد خسروا مراسمهم وجرى تدمير آلاف اللوحات الفنية التي كانت في تلك المراسم، بجانب أخرى، ضمن المقتنيات الفردية والعامة».

وقال الدكتور صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن هذا المعرض «رسالة صمود وثبات تقدمها غزة وفنانوها رغم كل القتل والمذابح وإن شعبنا سيظل صامداً وستظل الثقافة الفلسطينية مصدر قوة وتحدٍ».

معرض للفنون التشكيلية لفنانين من قطاع غزة في قاعة الجليل بمتحف محمود دويش في مدينة رام الله. (وزارة الثقافة الفلسطينية)

معرض للفنون التشكيلية لفنانين من قطاع غزة في قاعة الجليل بمتحف محمود دويش في مدينة رام الله. (وزارة الثقافة الفلسطينية)

معرض للفنون التشكيلية لفنانين من قطاع غزة في قاعة الجليل بمتحف محمود دويش في مدينة رام الله. (وزارة الثقافة الفلسطينية)

معرض للفنون التشكيلية لفنانين من قطاع غزة في قاعة الجليل بمتحف محمود دويش في مدينة رام الله. (وزارة الثقافة الفلسطينية)

معرض للفنون التشكيلية لفنانين من قطاع غزة في قاعة الجليل بمتحف محمود دويش في مدينة رام الله. (وزارة الثقافة الفلسطينية)

معرض للفنون التشكيلية لفنانين من قطاع غزة في قاعة الجليل بمتحف محمود دويش في مدينة رام الله. (وزارة الثقافة الفلسطينية)

معرض للفنون التشكيلية لفنانين من قطاع غزة في قاعة الجليل بمتحف محمود دويش في مدينة رام الله. (وزارة الثقافة الفلسطينية)