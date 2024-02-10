الفنان التشكيلي الإيراني أيمن المالكي

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

قال الفنان التشكيلي الإيراني أيمن المالكي، فى حديث له: «عندما أرسم أشعر وكأنني مغمض العينين، فيما تتحرك يداي بدافع وأمر مباشر من عقلي؛ فأنا أرى المنظر بعقلي أفضل ألف مرة من عيني».

يرى المنظر بعقله قبل عينه

ويبدو ذلك واضحا في أعمال فناننا هذا الذي ولد في إيران سنة 1976 وبدأ تعلُّم الرسم في سن الخامسة عشرة، على يد أستاذه الفنان الواقعي الإيراني «مرتضى كاتوزيان».. ومن بعد دراسة استمرت أربع سنوات في جامعة طهران للفنون تخرج سنة 1999 بشهادة البكالوريوس في التصميم (الجرافيكي)، ثم بدأت مشاركاته في عدة معارض بدءاً من العام 1998. بعدها بسنتين تزوج وأنشأ استوديو «ARA» للتصوير الزيتي وهو ما يسمى بالفارسية «آتلیه نقاشی آرا». ثم بدأ في دراسة القيم الكلاسيكية والتقليدية في الرسم.,