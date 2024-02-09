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سبايك لي يستعين للمرة الخامسة بدنزل واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 01:15 مساء
سبايك لي يستعين للمرة الخامسة بدنزل واشنطن
صورة للمخرج سبايك لي في كاب دانتيب في جنوب فرنسا (أ ف ب)
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تناقلت أنباء عن استعانة المخرج سبايك لي للمرة الخامسة بالممثل الأميركي دنزل واشنطن في عمله المقبل المقتبس من فيلم تشويق من العام 1963 للمخرج الياباني أكيرا كوروساوا بعنوان «هاي أند لو»، على أن يُعرض العمل في دور السينما قبل إتاحته على منصة «أبل تي في +» للبث التدفقي، وفق ما أعلنت شركة «أبل».

واستوحى كوروساوا الفيلم الأصلي من القصة الحقيقية لعملية خطف تقلب رأساً على عقب حياة عائلة ثرية وسائقها، وسبق لسبايك لي أن أسند إلى دنزل واشنطن بطولة أربعة من أفلامه، أبرزها «مالكولم إكس» العام 1992 و«إنسايد مان» في 2006.

ومُنِح المخرج النيويوركي العام 2015 جائزة أوسكار فخرية عن مجمل أعماله، ونال في 2019 جائزة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلمه «بلاك كلانسمان» الذي يتناول قصة اختراق شرطي أسود خلية من جماعة «كو كلاكس كلان» العنصرية في نهاية سبعينيات القرن العشرين، وفاز عن هذا الفيلم بالجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي العام 2018، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

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ولم تحدد شركة «أبل أوريجينال فيلمز» التي تنتج النسخة الجديدة من فيلم كوروساوا بالشراكة مع «إيه 24» تاريخ طرح الفيلم، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في مارس المقبل.

وركّز سبايك لي طوال مسيرته على إنجاز أفلام عن حياة الأميركيين السود، وخصوصاً في حي بروكلين الذي نشأ فيه، مسلّطاً من خلالها الضوء على العنصرية التي عانوا منها في المجتمع الأميركي.

أما دنزل واشنطن فرُشِح عشر مرات لجوائز الـ«أوسكار» وفاز باثنتين منها، إذ اختيرَ أفضل ممثل مساعد عن فيلم «غلوري» العام 1990 وأفضل ممثل عن فيلم «ترينينغ داي» العام 2002.

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