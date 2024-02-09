معرض القاهرة للكتاب يختتم فعالياته.. وأبوشعالة يوقع «كواليس»

القاهرة - بوابة الوسط

بعد مشاركات ليبية واسعة وحضور متنوع تمثل في وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، وعديد الناشرين والمبدعين والمواطنين الليبيين، اختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات دورته الخامسة والخمسين. والتي جرت تحت شعار «معاً نقرأ نفكر نبدع».

وزار القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة السفير محمد عبدالعالي مصباح، الخميس الماضي، جناح وزارة الثقافة والتنمية المعرفية المشارك في المعرض، واستمع من مسؤول الجناح إلى شرح عن نشاط الجناح واطلع على أهم العناوين التي يقدمها. السفير أثنى على المشاركة الليبية في المعرض بما يعكس الحضور والثقافة الليبية.

توقيع كتاب صبري أبوشعالة

وقبل الختام شهد معرض القاهرة الأحد حفل توقيع كتاب «كواليس الكوافي والمسرح ببنغازي»، الصادر عن دار الملتقى للنشر والتوزيع، للمخرج والممثل الليبي صبري أبوشعالة.

وقال أبوشعالة إن الإصدار يصنف سيرة ذاتية وعملاً توثيقياً لتاريخ فرقة المسرح العام بمدينة بنغازي ومؤسسها الأستاذ خليل الكوافي، كما يتناول الكتاب بعض الفنانين المصريين الذين تعاون معهم خلال مسيرته الفنية، وتوثيق أحداث مهمة في تاريخ المسرح الليبي منذ 1966 حتى العام 1972، التي لم تأخذ حقها من التوثيق وفق تصريح أبوشعالة إلى«الوسط».

وحصل صبري رمضان أبوشعالة على ماجستير فلسفة الفن ودكتوراه في الإخراج المسرحي، وتقلد العديد من المناصب، منها مدير فرقة مصراتة للإبداع الفني، ومدير عام المسرح الجامعى في مدينة مصراتة، وعضو الاتحاد العام للفنانين العرب، ورئيس مكتب اتحاد الإعلاميين الأفارقة في ليبيا، ونال جائزة النيل للإعلام والإخراج المسرحي العام 2016 و2017.

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وشارك أبوشعالة في التمثيل بأعمال فنية، منها مسلسل «زنقة الريح - الجزء الثاني» العام 2021، و«الزعيمان» العام 2020.

أيضاً أعلن الكاتب الليبي الشاب قصي البسطامي توفر مجموعته القصصية «ابن المتسولة» الصادرة عن دار «دروج» للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

المجموعة الجديدة هي الإصدار الثاني للأديب الساب بعد رواية «فيلسوف الصحراء» التي صدرت العام 2021، وتوفرت في جناح اتحاد الناشرين الليبيين.

حضور ليبي مميز في معرض القاهرة للكتاب

وشهدت الدورة الأخيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حضوراً ليبياً بارزاً على مستوى دور النشر والشخصيات الأدبية والأكاديمية المشاركة.

والأسبوع الماضي شهد جناح دار الفرجاني للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة للكتاب، توقيع روايتي «الكلب الذهبي» و«العلكة» للروائي والمسرحي منصور بوشناف.

توقيع الكتابين جرى بحضور الكاتب الصحفي محمود البوسيفي، والدكتور عبدالله مليطان، والكاتب عبدالسلام الزغيبي، ورضا بن موسى، والشاعرة خديجة بسيكري، والروائي أوسمان بن ساسي، وغيرهم.

بوشناف أوضح أن «الكلب الذهبي» تحمل التجذير التاريخي نفسه لـ«الحمار الذهبي» من حيث الأصول الليبية، حيث عاش أبوليوس وتزوج في ليبيا في القرن الثاني الميلادي، ووضع أول مرافعة مكتوبة في صبراتة، وفكرة رمز الكلب في الأساطير الليبية، وما ورد عند هيرودوت عن بشر برؤوس كلاب في الجنوب الليبي.

وعن الهوية الليبية ورؤية بوشناف الخاصة لماهية الموروث الليبي، أكد اهتمامه بالبحث عن الموروث الليبي من خلال ترحاله وسفرياته في ربوع ليبيا من أجل التأصيل للهوية الليبية التي تعود أصولها إلى ثمانية أو عشرة آلاف عام، وما زالت تلك الآثار الفنية والأيقونات تعيش إلى الآن ونلمسها في «الكليم» و«الفضيات» والأمثال الشعبية والعادات والتقاليد، مما يدلل على أن الثقافة لم تمت ولم تنفصل على عكس ما يعتقد البعض، وتؤكد بقاء وامتداد الهوية الليبية.

توقيع «مناكفات الربع الأخير» للروائي جمعة بوكليب

كما شهد جناح دار الفرجاني للنشر والتوزيع بالمعرض توقيع المجموعة القصصية «مناكفات الربع الأخير» للروائي والقاص الليبي جمعة بوكليب.

وعن دوافع الكتابة لديه قال بوكليب لـ«الوسط»«الكتابة عمل ضد الموت، وهو الباقي من أثر، والإنسان بحاجة إلى التعبير عن ذاته منذ أن وُجد، والتعبير عن وجوده وحياته». وتابع «لهذا أكتب أنا، أكتب لأبقى، لأحصل على خلودي، ولست وحدي في ذلك، بل العالم كافة يبحث عن ثمّة خلود».

أمسية ثقافية ليبية - مصرية في أتيليه القاهرة

ولمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسه احتضن المركز الثقافي «أتيليه القاهرة» مساء الأسبوع الماضي أمسية حوارية ثقافية حضرها عدد من المثقفين الليبيين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

جاءت الأمسية ضمن الفعاليات الفكرية والثقافية لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي تشارك بها ضمن الأنشطة المصاحبة لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إنه جرى اختيار «أتيليه القاهرة» لتنظيم هذه الأمسية «لأن هذا الفضاء الفكري والثقافي والفني

كان له الفضل في توفير مناخ إبداعي وثقافي وفني لكثير من المثقفين والمبدعين الليبيين على مدار 70 عاماً».

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الأمسية سلطت الضوء على حقيقة التفاعل والانسجام والاندماج الاجتماعي والفكري والثقافي بين الليبيين والمصريين. وألقى الشاعر الليبي عبدالسلام العجيلي من درنة عدة قصائد بعضها يلقى لأول مرة عبرت عن المستوى الأنيق للشعراء الليبيين وتفاعلهم مع مختلف القضايا التي تشغلهم وتهمهم.

وعبر رئيس مجلس ادارة أتيليه القاهرة الفنان أحمد الجنايني عن سعادته وترحيبه بالوفد الثقافي الليبي، وأبدى استعداد المركز لاحتضان الفعاليات الثقافية الليبية في القاهرة بلا موانع ولا حدود.

توقيع رواية «الهروب» لنهلة العربي

وفي السياق، شهدت مكتبة «الكون» بمدينة نصر في القاهرة، حفل توقيع الرواية الثالثة للكاتبة الليبية نهلة العربي «الهروب»، بمشاركة المؤرخ الليبي سالم الكبتي، الذي وقع بدوره كتابه «الرمال تغادره النخيل».

تخللت الحفل حلقة نقاشية عن الأعمال الجديدة التي يجرى الاحتفاء بها بحضورعدد من الكتاب والصحفيين ورئيس دار النشر. وتعمل نهلة التي درست الأدب الإنجليزي محررة ثقافية في جريدة «الوسط» الليبية وموقعها الإلكتروني «بوابة الوسط»، وصدرت لها روايات «الساحر» و«أثر الغائبين» و«الهروب»، ولها تحت الطبع رواية «جاري البحث» التى ستصدر في أبريل المقبل عن دار الفرجاني.

الكاتبة نهلة العربي خلال توقيع رواية «الهروب». (بوابة الوسط)

الكبتي يوقع كتابه «الرمال تغادره النخيل». (بوابة الوسط)