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رسالة ماجستير حول دور الإعلام في تغطية الهجرة غير النظامية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 فبراير 2024, 11:57 صباحا
رسالة ماجستير حول دور الإعلام في تغطية الهجرة غير النظامية
رسالة ماجستير لباحثة ليبية عن الهجرة غير النظامية مستندة على محتوى موقع «بوابة الوسط» (خاص الوسط)
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ناقشت الباحثة أسماء موسى صهد الثلاثاء بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا ببنغازي، رسالة الماجستير، التي قدمت فيها معالجة عن الصحافة الإلكترونية لظاهرة الهجرة غير النظامية.

وتقول أسماء في مقدمة رسالتها «أصبحت ظاهرة الهجرة غير النظامية من القضايا المعاصرة المهمة وتحظى بدرجة كبيرة من الاهتمام الدولي من قبل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لما تؤدي إليه من كوارث ووفاة عديد الأفراد فلا يمر يوم إلا وتطالعنا وسائل الإعلام بحوادث ناتجة عن محاولات للهجرة غير النظامية».

ومن أهم أهداف هذه الرسالة تقديم نموذج لمعالجة الصحافة الإلكترونية لظاهرة الهجرة غير النظامية في ليبيا، وذكر أهم المصادر التي اعتمدت عليها المواقع في نقلها للأخبار، والتغطية الجغرافية للصحافة الإلكترونية خلال معالجتها لظاهرة الهجرة غير النظامية في ليبيا والأطر الإعلامية التي وظفتها خلال معالجتها للظاهرة.

دور التغطية الإعلامية لظاهرة الهجرة
وطرحت الرسالة فكرة حول التأثير على ترتيب أولويات الجمهور، وذكرت بعض الدراسات حول أثر هذا المتغير للتعرف على أي الوسائل الإعلامية تتفوق على عديد المجالات البحثية، منها دراسات العلوم السياسية وخاصة ما يتعلق بالتصويت في الانتخابات، إلى جانب الدراسات المعرفية الخاصة بعلم النفس الاجتماعي، وكذلك الدراسات الاجتماعية المعنية بدراسة التطبيقات الديمغرافية «النوع والعرق والطبقات الاجتماعية».

-ملفا الهجرة والتهريب في مناقشات الطرابلسي والسفير الإيطالي
-وفد أوروبي يزور ليبيا لبحث التعاون في مجال مكافحة الهجرة

واختارت الباحثة بعض المواقع الإلكترونية كمصادر داعمة لموضوع الرسالة ومنها موقع «بوابة الوسط» لتغطيته الإخبارية المتكاملة لحوادث الهجرة خلال الفترة ما بين 2018-2019، وتقديم دراسات تحليلية حول الموضوع على المستوى محلي أو دولي.

ناقشت الباحثة رسالتها أمام كل من المشرف العام على الدراسة الدكتور اللافي إدريس الرفادي وهو محاضر في جامعة بنغازي وعميد كلية الإعلام بالجامعة محمد سالم المنفي، والدكتورة سكينة إبراهيم بن عمران.

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