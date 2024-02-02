جدارية «فلسطن الزاهية» بالمركز الوطني لتنمية فنون الطفل

القاهرة - بوابة الوسط

نظم المركز الوطني لتنمية فنون الطفل، أمس الخميس، ورشة فنية لرسم جدارية تحمل شعار «فلسطين الزاهية».

وجاءت الورشة في إطار تفعيل نشاطات المركز للعام الجاري 2024، والعمل على تنفيذ اختصاصاته والأعمال المناطة به، وتواصل فعاليات الورش التدريبية الفنية والثقافية والاجتماعية للمركز، وفقا لصفحة الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشرف على الورشة لفيف من المدربين بالمركز، بمشاركة عدد من الفنانين المهتمين بالقضية العربية الفلسطينية.

- بالصور.. زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية

- بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا

- مسرح سبها البلدي يستضيف احتفالية عيد الأم والطفل

وتعرف خلالها الأطفال على تاريخ القضية الفلسطينية ونضال مدينة غزة ضد العدوان الصهيوني.

وجرى استخدام عدد من المواد المختلفة لتنفيذ الجدارية من الخامات الطبيعية، وأعواد الخشب، والورق الملون، والحجارة، والألوان الطبيعية.

غرس حب فلسطين في قلوب الأطفال

وتهدف الورشة إلى غرس حب فلسطين في قلوب الأطفال، والتعريف بنضال الشعب الفلسطيني، وتعزيز الوعي والترابط الفني والاجتماعي لدى الأجيال القادمة.

ورشة تدريبية جرى خلالها رسم جدارية بعنوان «فلسطين الزاهية» بالمركز الوطني لتنمية فنون الطفل. (الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون)

ورشة تدريبية جرى خلالها رسم جدارية بعنوان «فلسطين الزاهية» بالمركز الوطني لتنمية فنون الطفل. (الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون)