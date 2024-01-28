«الليبية للآداب» تؤبن الكاتب الراحل إبراهيم احميدان

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت الجمعية الليبية للآداب والفنون، بالقبة الفلكية، أمس السبت، أمسية تأبينية للكاتب الراحل إبراهيم احميدان عضو ورئيس الجمعية سابقا.

تضمنت الأمسية إلى جانب الكلمات عرضًا مصورًا يسرد مراحل نشأة الكاتب الراحل وتدرجه في الوظائف والمهام حتى مساهمته في تأسيس الجمعية الليبية للآداب والفنون، إضافة إلى معرضٍ مصغرٍ يشمل صورًا تذكارية لفترات متفرقة من حياته، مع نخبة من أصدقائه وأفراد عائلته.

بناء ذاكرة حية ضد المحو والنسيان

استهل الأمسية الكاتب رضا بن موسى مشيرًا في كلمته إلى دور الراحل في تأثيث المشهد الثقافي ومساهماته إبداعًا وممارسةً، مؤكدًا على استئناف مسيرة تنوير وتحرير العقول وبناء ذاكرة حية ضد المحو والنسيان، تنبض بالمصداقية والفاعلية.

وفي كلمة الجمعية الليبية للآداب والفنون، أشار الكاتب مفتاح قناو رئيس الجمعية إلى قدرة احميدان الحركية التي وجهها لإدارة النشاط الثقافي برابطة الأدباء والكتاب حيث تعاون مع الجميع لإدارة الندوات واللقاءات الأدبية، إضافة إلى تعاونه مع قناو الراحل الأديب يوسف بالريش في إصدار قرار تأسيس نادي القصة والرواية بالرابطة بصفته مدير الشؤون الإدارية والمالية، وساهم بصفته قاصًا في تقديم الموسم الأول للنادي بمقر الرابطة.

وتطرق قناو إلى دور الراحل في دفع عجلة النشاط الأدبي الذي توقف بعد حرب 2014، بتأسيسه صحبة مجموعة من الأدباء والكتاب عمل ثقافي تحت اسم «أصدقاء دار الفقيه حسن للثقافة والفنون» ثم أصبح لاحقا «الجمعية الليبية للآداب والفنون».

وألقى ابنا الكاتب ريما وأحمد كلمة العائلة التي تناولت دوره كأب حرص على تأدية واجبه الأسري وتغذية مخيلة أبنائه بكل ما له علاقة بالفن والثقافة كالموسيقى والقراءة والكتابة، أيضا الكثير من التعاليم الإنسانية التي تسمو بالنفس وتساعد على صقل الشخصية وتنمية مهاراتها.

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وتوقف الأديب أمين مازن عند محطات ومواقف جمعته مع الراحل إبراهيم احميدان، أهمها أثناء فترة انتداب احميدان لرابطة الأدباء والكتاب مؤكدًا على حضوره الأثير في جل مناشط الرابطة من ندوات مؤتمرات، إضافة إلى مشاركته في مطبوعاتها وأبرزها مجلة «لا» خصوصًا والرابطة كانت تسعى للتنوع والتعدد.

وكتب الروائي الأرتري أبوبكر كهال المقيم بالنرويج كلمة ألقاها بالنيابة الكاتب جمعة الذويب، تناول فيها جسور الصداقة التي جمعته بالكاتب إبراهيم احميدان وكيف كان داعمًا ومساندًا له في كثير من المحن التي واجهته أثناء فترة اقامته بليبيا.

فيما ألقى الدكتور جمعة عتيقة قصيدة رثاء، شارك كذلك الكاتب السوري نوفل نيوف المقيم بكندا بكلمة مسجلة هي تذكار لأيامه في ليبيا ورفقة العمل والصداقة التي جمعته مع الكاتب الراحل إبراهيم احميدان.

وتوالت الكلمات من جانب كل من الدكتور مصطفى التير، وخالد الغويل رئيس حزب السلام والازدهار، والشاعر المكي المستجير، والصحفية سالمة المدني، والشاعرة حواء القمودي، وغيرهم.

وأكد المتحدثون في الأمسية أن رحيل احميدان يمثل فقدًا موجعًا، وخسارة للمشهد الثقافي الليبي.

جانب من المعرض المصغر . (بوابة الوسط)

الكاتب السوري نوفل نيوف، في كلمة مسجلة له من كندا.

الكاتب أمين مازن.

الكاتب رضا بن موسى.

الدكتور مصطفى التير.

الكاتب جمعة الذويب يلقى كلمة الروائي أبوبكر كهال.

الشاعر المكي مستجير

جانب من فيلم وثائقي عن الراحل. (بوابة الوسط)

جانب من المعرض المصغر . (بوابة الوسط)

جانب من المعرض المصغر . (بوابة الوسط)