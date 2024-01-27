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معرض للحرف اليدوية في بوليفيا يبيع منتجات فنية للسجناء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 05:31 مساء
معرض للحرف اليدوية في بوليفيا يبيع منتجات فنية للسجناء
سجين في سجن سان بيدرو يصنع مجسيمات لسيارات معدنية ستُباع في سوق في لاباز، بتاريخ 18 يناير 2024. (أ ف ب)
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يشكل معرض «ألاسيتا»، الذي يعد أكبر معرض للحرف اليدوية في بوليفيا، فرصة كبيرة آلاف السجناء لمحاولة تخفيف وطأة وجودهم داخل السجون على أسرهم.

ففي مشغل أحد سجون لاباز، الواقع في وسط المدينة، يصنّع خوليو (59 عاما) مجسمات صغيرة لسيارات من عبوات الحليب المعدنية التي أحضرتها له زوجته بعد موافقة إدارة السجن، التى تتولى بدورها بيعها في معرض «ألاسيتا» في لاباز، حسب وكالة «فرانس برس».

وبينما ينحت سجناء آخرون قطعاً من الخشب أو يصنّعون مجسمات صغيرة لدراجات نارية أو منازل، تُباع مختلف أنواع هذه المجسمات الصغيرة، إذ ثمة اعتقاد أنّ مَن يشتريها سيمتلكها يوماً ما بحجمها الفعلي.

ويقول خوليو، وهو أب لأربعة أبناء، إنه سعيد، لأن ما يصنّعه في وقت فراغه يخرج من السجن، وهو يبذل مجهوداً كبيراً في المنتجات التي يبتكرها وتبيعها زوجته في معرض «ألاسيتا» الكبير في لاباز.
وكلمة «ألاسيتا» تعني «اشتريني» في لغة الأيمارا.

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وافتتح هذا المعرض، الذي أدرجته «يونسكو» على لائحة التراث غير المادي للإنسانية في العام 2017، خلال هذا الأسبوع، وسيستمر ثلاثة أسابيع، وهو مُقام كذلك في الأرجنتين التي تضم نحو 340 ألف بوليفي.

وفي أول معرض يشارك فيه، صنّع خوليو 120 مجسّماً صغيراً لسيارات وشاحنات، تُباع بأسعار تتراوح بين 10 دولارات و30 دولارا.

نسبة الاكتظاظ في السجون تصل إلى 168%
أما دافيد، وهو سجين آخر، فيبتكر مجسمات لدراجات نارية خشبية. ويقول إنه يشعر بنوع من الحرية، لأنه منشغل بتصنيع شيء ما. ويوضح الشاب البالغ 29 عاماً أن معرض «ألاسيتا» يتيح له أيضاً كسب القليل من المال لعائلته.

ويؤكد دافيد أنه سيواصل مهنة النجارة التي تعلمها خلف القضبان عندما يستعيد حريته، متابعا: «أحب فن النجارة وابتكار المجسمات الصغيرة»، ومبدياً فخراً بعمله الذي يجعله ينسى ظروف السجن.

وقد شيد سجن سان بيدرو، ثاني أكثر السجون من ناحية عدد السجناء ببوليفيا بعد سجن بالماسولا في سانتا كروز، في تسعينات القرن العشرين مع قدرة استيعابية لـ400 سجين، لكنّه يضم فعليا نحو 3800 سجين.

ولا يدري خوليو، الذي يفضّل عدم التطرق إلى حبسه احتياطياً لأكثر من عام، متى ستجري محاكمته على الرغم من أن القانون ينص على أن المهلة القصوى للحبس الاحتياطي ستة أشهر.

ولم تجر محاكمة سوى 34% من السجناء، البالغ عددهم 24824 شخصاً في بوليفيا، بحسب السلطات التي تشير إلى أن نسبة الاكتظاظ في السجون تصل إلى 168%.

ويقول رئيس هيئة السجون البوليفية، خوان كارلوس ليمبياس، إنّ «هؤلاء الحرفيين القابعين خلف القضبان يُثبتون لنا أن لا شيء مستحيل على الرغم من اكتظاظ السجون والقيود فيها».

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