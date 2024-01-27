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متحف نيويورك للتاريخ الطبيعي يغلق صالتين تعرضان قطعا للأميركيين الأصليين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 10:28 صباحا
متحف نيويورك للتاريخ الطبيعي يغلق صالتين تعرضان قطعا للأميركيين الأصليين
لقطة من أمام المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي، 2 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
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أعلن المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في نيويورك، الجمعة، إغلاق صالتين تُعرض فيهما قطع تعود إلى الأميركيين الأصليين، اتباعا لقواعد حكومية جديدة تُلزم المتاحف بالحصول على موافقة المتحدرين من السكان الأصليين قبل عرض القطع المرتبطة بهم.

وقال مدير المتحف، شون ديكاتور، إن هذه الخطوة تعكس شعورا بالحاجة المتزايدة من قِبل مختلف المتاحف، لمراجعة كيفية عرضها ثقافات السكان الأصليين، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأقرّت هذه القواعد إدارة جو بايدن، وأدخلتها حيز التنفيذ في 12 يناير، التى تُلزم المتاحف بالحصول على موافقة المتحدرين من قبائل السكان الأصليين قبل عرض القطع المرتبطة بممارساتهم أو معتقداتهم الثقافية أو الدينية.

4.5 مليون زائرسنويا
ويتمثل الهدف النهائي في إعادة هذه القطع إلى المجوعات الأصلية. وبما أن الصالتين تحويان عدداً كبيراً من القطع، قرر متحف نيويورك للتاريخ الطبيعي، الذي يزوره نحو 4.5 مليون شخص سنويا، إغلاقهما بدلا من إزالة القطع.

ومن بين هذه الأغراض زورق من قشور شجرة «البتولا» تابع لقبيلة «مينوميني»، وسهام تعود إلى 12 ألف عام، ودمية «كاتسينا» لقبيلة «هوبي» في أريزونا.

وقد غطت متاحف أميركية أخرى على غرار متحف فيلد في شيكاغو، ومتحف بيبوي للآثار والاثنولوجيا في جامعة هارفارد، ومتحف كليفلاند للفنون، بعض واجهاتها أو سحبت القطع التي لها حساسية كبيرة، بحسب جريدة «نيويورك تايمز».

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