«خربشة» لميكيلانجيلو على قصاصة ورق صغيرة بحوالي 10 آلاف دولار

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض «كريستيز» للبيع في مزاد تقيمه في أبريل المقبل في نيويورك قصاصة ورق صغيرة مُصفَرَّة عليها خربشة ضمن مربّع، تكمن أهميتها في كونها بيد عبقري عصر النهضة ميكيلانجيلو، بحسب الدار التي خمّنت ثمنها بأقلّ من عشرة آلاف دولار.

وأوضح الرئيس الدولي لقسم الرسوم القديمة في «كريستيز» ستاين ألستينز أن خبراء الدار كانوا يدققون في رسم لفنان آخر من عصر النهضة استعداداً لمزاد مقبل، فلاحظوا «هذه الوريقة التي تحتوي على رسم، ومعها رسالة» مكتوبة بخط اليد، ملصقتين على الجهة الخليفة لإطار اللوحة، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس».

مسودة رسمة لحاكم هونغ كونغ لاحقاً

ويشرح كوزيمو بوناروتي، آخر سليل مباشر لميكيلانجيلو، في الرسالة المؤرخة في 3 نوفمبر 1836 والمكتوبة بخط تلك الحقبة، أنه يقدم «المسودة المرفقة» التي رسمها سلفه «اللامع ميكيلانجيلو» إلى أحد أصدقائه، وهو البريطاني السير جون بورينغ الذي أصبح لاحقاً حاكم هونغ كونغ، ويظهر توقيعه في أسفل ورقة الرسالة.

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وسبق لدار «كريستيز» في لندن أن باعت كل ذلك عام 1986، وأشار كتيّب المزاد يومها إلى وجود المربع الصغير المرسوم «على الأرجح بيد ميكيلانجيلو»، لكنه لم يُثر يومها على ما يبدو أي اهتمام.

وشرح ألستينز أن الرسام والمهندس المعماري كان يرسم هذه «المخططات البيانية» الصغيرة للإشارة إلى نوع الكتلة الرخامية التي يحتاجها لأعماله. وأكدت «كريستيز» أن الرسم الصغير «هو بنسبة 100% لميكيلانجيلو» مع أنه لم يمهره بتوقيعه.

ويُعرَض رسم الكتلة الرخامية اعتباراً من الجمعة في المقر الرئيسي للدار في نيويورك.