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رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 02:21 مساء
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
الفنان الراحل أحمد كامل. (أرشيفية)
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توفي، أمس الخميس، أحمد أبومدين الشهير بأحمد كامل الفنان الليبي الكبير بعد حياة مليئة بالعطاء الفني عن 85 عامًا.

ونعت أوساط ثقافية وفنية وأصدقاء ومحبو الفنان فارسًا من فرسان الأغنية الليبية، الفنان أحمد كامل، في غياب واضح لمساعدة الدولة لرموزها الفنية والثقافية، وفق موقع «بلد الطيوب».

من هو الفنان أحمد كامل
يشار إلى أن اسم أحمد كامل من اختيار الموسيقار الراحل حسن عريبي، والاسم الحقيقي هو أحمد محمد بومدين، مواليد مدينة بنغازي، منطقة البركة العام 1939، انتسب إلى فرقة الإذاعة العام 1960 كعازفٍ لآلة التشيلو، وتعلم عزف العود على يد الفنان مصطفى المستيري العام 1963.

اعتمد كملحن بالإذاعة العام 1964، لتبدأ رحلته مع التلحين، فقدم العديد من الألحان لمجموعة من الفنانين في ليبيا. واعتمد كملحن من الدرجة الأولى بالقاهرة العام 1973، وكون فرقة «الأصدقاء» الموسيقية العام 1974.


قدم الفنان أحمد كامل مجموعة من الأعمال منها: الله الله يا بلادنا، وبعد ما الغلا نسيته، وزها خاطري، وطالعين من الصباح، ولا خطيت معايا، وندعيك ودعايا تتقبل مني، ويا بلادي مبروك اعيادك، وغيرها.

في مثل هذا اليوم رحل الفنان حسن العريبي مؤسس فرقة المالوف
في مثل هذا اليوم رحل الشاعر الغنائي عبد السلام قادربوه
في مثل هذا اليوم رحل الفنان المطرب محمد صدقي

نعاه الكاتب الصحفي مصطفى محمد فنوش قائلًا: «رحل عن عالمنا ظهر اليوم الخميس عميد عائلة أبو مدين الفنان أحمد ابومدين، وهو الفنان الكبير أحمد كامل بعد حياة مليئة بالعطاء للوطن ونكران الذات، تغنى طيلة مسيرته بعشق الوطن وقدم مئات الأعمال الفنية».

وأضاف «عرفنا البشاشة في وجهه، والطيبة في قلبه، والود في طبعه، والاحترام في معاملته، والعطر في سيرته».

 

 

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