فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»

القاهرة – بوابة الوسط: فتحي محمود

رغم أنه كاتب متنوع، ومهندس ناجح، لكنه يعتز أكثر بتحقيق حلمه الأدبي حتى أصبح روائياً وقاصاً صدرت له عديد الرويات والمجموعات القصصية، منها «مراعي القتل» و«نهر السماء»، و«العلم»، و«عتبات الجنة»، و«العرس»، و«أقنعة الصحراء»، و«رقص الإبل» الحاصلة أخيراً على جائزة ساويرس، و«السبعينيون».

هكذا تحدث الروائي المصري فتحي إمبابي في حواره مع «الوسط» ليحكي بعض تفاصيل رحلته إلى ليبيا، ومشاريعه الأدبية التي دارت أحداثها عن تلك الفترة التي قضاها على الأراضي الليبية.

● تزامنت بدايات تجربتك العملية كمهندس، والأدبية كروائي، بالسفر إلى ليبيا، حدثنا عن تلك الفترة؟

عبرت الحدود المصرية - الليبية البرية في أواخر ديسمبر 1974 إلى بنغازي عبر الطريق الساحلي الدولي، مروراً بمدن الساحل الليبية «البردي، طبرق، درنة، القبة، الجبل الأخضر، البيضاء، المرج». وجميعها ضمنتها رواياتي الثلاث التي كتبتها عن ليبيا، وهي«العُرسْ، مراعي القتل، العلم».

ليبيا كانت تعيش على بحر هائل من النفط، الواجهة السياسية لثورة الفاتح كانت وحدوية بنكهة بدوية، وهنا بدأت في مراجعة معتقداتي السياسية، وخاصة فيما يتعلق بمفهوم الوحدة العربية، اكتشفت معنى مغايراً لمفهومي الرومانتيكي عن الوحدة العربية، تلك النظرة الرومانسية التي حملتها معي منذ سنين المراهقة الناصرية، فقد كان الصراع على أشُده في سوق المقاولات بين الجنسيات العربية.

حيث كانت سوق العمل تضم مختلف الجنسيات العربية، وبعض الجنسيات الأفريقية، فالسوريون في القمة بفضل خبرتهم العريقة في الهجرة، والفلسطينيون في المرتبة الثانية، وكانت القضية الفلسطينية تضفي عليهم طابعاً خاصاً، ثم اللبنانيون، تحضُّرهم جعل لهم تقديراً خاصاً، وكان السودانيون يمثلون التعقل والهدوء والحلم.

أما المصريون فتنوعت وظائفهم، فمنهم المدرسون والأطباء والمحاسبون والصنايعية، فالعمالة المصرية أو الغالبية العظمى منهم كانوا متسللين عبر الأسلاك الشائكة ويسمون «السلكاوية»، بلا هُويات ولا جوازات سفر.

ثم انتقلت إلى العمل بشركات مقاولات صغيرة، مرة لمهندس مصري ينتمي بأفكاره إلى العصر الملكي، وأخرى لمقاول سوري سيئ الطباع، فترة عصيبة أمضيتها في العمل الشاق مهندساً مدنياً في شركات المقاولات، تبيّن لي أن سوق المال والعمل أشد عنفاً وقوة من رومانسية المعتقدات السياسية، حيث العصبية العرقية والعمولات هما المحركان الرئيسيان.

عملت مقاولاً من الباطن في «هضبة الفتايح» المجاورة لمدينة درنة، مع أصدقاء سوريين لصالح شركة يوغسلافية، شاهدت الرعب نفسه يتجسد أمامي في آلاف العمال المصريين على الطريق الدولي وهم يسيرون على أقدامهم في البرد القارس، وتحت السيول مئات الكيلومترات، غرباء، كانوا يعملون في حفر الصخر لقاء أجور زهيدة، شاهدتهم يخلعون أحذيتهم لتفصح عن أقدام منتفخة متفسخة من قسوة المسير على الأسفلت، بؤس لا مثيل له.

● بداية التفكير في تسجيل ما رأيته واقعاً في رواياتك.

توقفت عن العمل لمدة تجاوزت ستة شهور، وتفرغت للكتابة للمرة الأولى في حياتي، وبدأت في كتابة رواية «مراعي القتل»، انغمست بحماس وكانت تشغلني ثلاث قضايا، أثمرت رواياتي الثلاثة.

القضية الأولي: سوق العمل، وتعد رواية «العُرسْ» الأكثر تعبيراً عن سوق العمل التي ضمت جنسيات عربية مختلفة، ما يعكس صراعات لا تعرف الرحمة.

والقضية الثانية: رحلة العمال المصريين الشاقة إلى ليبيا، وتعد رواية «مراعي القتل» تعبيراً عن العنف الذي عاناه العمال المصريون من البشر ومن قسوة الطبيعة.

أما القضية الثالثة فتمثلها رواية «العلم» التي تدور حول التطور المادي الهائل والمتسارع، في زمن لا يتجاوز أقل من عقد، وصولاً إلى عصر الحداثة ونشوء طبقة برجوازية.

أنهيت النسخة النهائية من رواية «مراعي القتل» العام 1988، وكنت أدرس تخطيط الأنفاق في ألمانيا، وتخلصت من ثلاثة أرباع ما كتبته إبان وجودي في بنغازي العام 1976، واحتفظت بالربع الأخير فقط.

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● أحببت مدينة درنة بطابعها الأندلسي.

في الربع الثاني من 1976 جاءت الموافقة على العمل في مديرية الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية، وانتقلت للعمل في طبرق، وأصبحت أشرف على الأعمال التابعة لمديرية الأشغال العسكرية من مدينة «بردي» في أقصى الشرق إلى مدينة «درنة» التي أحببتها وتُيمّت بطابعها الأندلسي.

استطعت المواءمة بين العمل والكتابة، فعلاقتي بالعمل كمهندس تنتهي في الثانية ظهراً، لأصبح بعدها حراً قادراً على التفرغ بقية اليوم للانغماس في هذا الفن الإنساني العظيم.

● وكيف كانت رؤيتك للحياة السياسية وقت وجودك هناك؟

كان الوضع السياسي في ليبيا حصيلة للأوضاع التاريخية والعالمية، تاريخ مظلم مع الاستعمار وأنظمة عربية رجعية، وصعود للأيديولوجيا الاشتراكية، ونمو متصاعد للأفكار القومية، وانتصار دولة الاستيطان الإسرائيلي في حرب يونيو 1967، وجاءت ثورة الفاتح من سبتمبر تعبيراً عن الغضب ورفضاً للأوضاع السائدة، إلى أن تحولت الثورة إلى نظامٍ شمولي، وشرعت الأمور في التدهور، مرت ثورة الفاتح بالأوضاع التي مرت بها الأنظمة القومية العربية من الاستبداد، والتسلط، وانتهجت النظام الديكتاتوري القمعي المعادي للديمقراطية.

● ماذا عن الثقافة في تلك الفترة وتلك الأجواء وأنت معني بالفكر والأدب؟

الحياة الثقافية إبان منتصف السبعينيات من القرن الماضي، أمر يصعب الحديث عنه، خوفاً من الخطأ أو النسيان، لكن ما أتذكره أنه كان زمناً لم يكن يتوفر فيه محطات فضائية ولا إنترنت، زمن احتكره إعلام الدولة على شاشات التلفزيون أو محطات الإذاعة، وجميعها إما خطب الزعيم أو مؤتمرات اللجان الشعبية أو أغانٍ وطنية ورقصات فرق شعبية، بنسبة تتجاوز 50 % تقريباً مجندة لمدح ثورة الفاتح وزعيمها، والبقية برامج ومسلسلات درامية منقولة عن التلفزيونين المصري والسوري.

انتقلت للعمل في مدينة طبرق وكان العمل يمتد على مسافة خمسمئة كم، ويضم مدينة درنة أجمل مدن العالم، وللمرة الأولى صار لي أصدقاء من شباب ليبيين، عشت قصص حبهم وشاركت فيها، كانت مدينة طبرق ومدينة درنة والبحر عشقي الخاص، كانت الحياة جميلة، اكتشفت الناس على طبيعتهم وسمعت حكايات التعاطف والمساندة من الشعب الليبي إبان الحروب التي خاضتها مصر في 56 و67، وقوافل التبرعات التي شهدها الطريق الساحلي متوجهة إلي مصر، واستعدت ساعتها إيماني ـ ولكن بموضوعية ـ بوحدة الشعوب العربية ومصيرها المشترك.

● هل هناك أسماء معينة لمبدعين ليبيين قرأت لهم أو تابعتهم؟

قرأت للروائيين الكبيرين إبراهيم الكوني وأحمد إبراهيم الفقيه، وقرأت بنهم كتب التراث الشعبي الليبي، وخاصة تلك التي تتناول أغاني «العلم»، ودهشت وأحببت المعنى العميق الكائن في المصطلح الذي يطلقه المحب في بيادر الصحراء في رسالة شعرية مكونة من بيت شعر وحيد إلى المحبوب الذي يُكنى في البيت الشعري بـ«العلم» أو «الغني».

هذا الكنز الإنساني الرومانسي استلهمت منه ومن نموذجه الشعري الذي يطلق عليه «العلم» الخلفية الدرامية الدامية لرواية حملت نفس الاسم، صدرت في العام 2005 عن دار الهلال، وتناولت من بين ما تناولته أحداث الطلبة في جامعة بنغازي مطلع 1976، ولاحقاً الحادثة المشينة لإعدام قيادات الطلبة شنقاً في السابع من أبريل 1977.

بين نهاية العام 1975 ومنتصف العام 1976 تقريباً، التقيت الشاعر الليبي الكبير محمد الشلطامي لدى أصدقاء، وقد خرج لتوه من السجن، وكان يعاني من وطأة التعذيب، وظل مطارداً من أجهزة الأمن، كان شخصية عظيمة متوهجة الذكاء، متوقد العاطفة الوطنية، هادئاً، معادياً للاستبداد والنظم الديكتاتورية والعسكرية، التقيته عديد المرات، استقبلني هو وأخوه رجب الشلطامي في منزلهما.