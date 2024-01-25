وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

توفي اليوم الأربعاء في مدينة بني وليد الشاعر والأديب يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

يونس بن نيران شاعر ومخرج من مواليد 1966 بمدينة سبها، حاصل على درجة الماجستير في القانون، كتب وأخرج عددًا من الأعمال الغنائية الوطنية والعاطفية لعدد من الفنانين من ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا.

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وتعامل الكاتب يونس بن نيران مع عدد من الفنانين منهم: «نجوى محمد، ذكرى يونس، مُنية عبدالعال، سعيد لملوم، منى دندني، طارق محمد» وغيرهم الكثير.