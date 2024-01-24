  • Alwasat News
Atwasat

الفائزون في الدورة الـ27 لجائزة الشارقة للإبداع العربي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 07:07 مساء
الفائزون في الدورة الـ27 لجائزة الشارقة للإبداع العربي
الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول)، يعلن أسماء الفائزين في الدورة السابعة والعشرين في مؤتمر صحفي . (الشارقة 24)
WTV_Frequency

أعلن محمد إبراهيم القصير الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي «الإصدار الأول» في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين في الدورة السابعة والعشرين، التي تأتي تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية.

وبلغ عدد الفائزين 18 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الدول العربية، وذلك في الحقول الأدبية الستة من الجائزة، وهي: الشعر، والرواية، والقصة القصيرة، والنص المسرحي، وأدب الطفل، والنقد، وفقا لموقع الجائزة.

«إرث الرماد» للروائي الليبي عبدالسلام عمر عثمان تحصد المركز الأول في مسابقة للرواية بمصر
رواية «رقص الإبل» للروائي المصري فتحي إمبابي تحصل على جائزة ساويرس الثقافية
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023

ولفت القصير في المؤتمر أن مجموع المشاركات في محاور الجائزة لهذه الدورة قد بلغ 527 مشاركةً من مختلف الدول العربية مثل مصر، والسودان، وسورية، والأردنّ، وفلسطين، وليبيا، وموريتانيا، وتونس، والمغرب، والجزائر، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الجائزة استقبلت مشاركات من دول أفريقية مثل: مالي، والسنغال، وغينيا، وغامبيا.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الثقافية أن النصوص المشاركة على حقول ومحاور المسابقة قد توّزعت كما يلي: في محور الشعر «139» مشاركة، وفي محور القصّة القصيرة «142» مشاركةً، وفي محور الرواية «94» مشاركةً، وفي محور المسرح: «69» مشاركةً، وفي محور أدب الطفل: «64» مشاركة، وفي محور النقد الأدبي: «19» مشاركة.

أوّلاً: الفائزون في مجالِ الشعر 
1. الأوّلُ: ياسين بُعبسلام من المملكةِ المغربيةِ، عن مجموعتِه «سأُنشِدُ مَوّالي». 

2. الثاني: يزن قاسم عيسى من الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ، عن مجموعتِه «أجنحةٌ تحاولُ فهمَ الرّيح». 

3. الثالثُ: زيد صالح أحمد الجبوري من جمهوريةِ العراق، عن مجموعتِه «يشتهي النهرُ غربتي».

ثانياً: الفائزون في مجالِ القصةِ القصيرةِ 
1. الأوّلُ: شريفة بنت الاخضر بدري من الجمهوريةِ التونسيةِ، عن مجموعتِها «رمادُ البنفسج».

2. الثاني: سراب حسان غانم من الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ، عن مجموعتِها «ربطةُ شَعْرٍ». 

3. الثالثُ: جيلان عبد المجيد زيدان من جمهوريةِ مصرَ العربيةِ، عن مجموعتِها «سبعُ رسائلَ منقرضةٍ في بريدِ الفراغ». 

ثالثاً: الفائزونَ في مجالِ الروايةِ
1ـ الأوّلُ: محمّد العمراني من المملكةِ المغربيةِ، عن روايتِه «تغريبةُ السجلماسي» .

2. الثاني: شهيرة صلاح كمال لاشين من جمهوريةِ مصْرَ العربيةِ، عن روايتِها «أسفار القرنفلِ».

3. الثالثُ: إيناس عبدالحافظ عبد الرحي من جمهوريةِ السودان، عن روايتِها «مولودٌ على حذفِ حرفِ الدال».

 رابعاً: الفائزونَ في مجالِ المسرحِ
1. الأوّلُ: محمد محمد علي حسن من جمهوريةِ مصرَ العربيةِ، عن مسرحيّتِه «الأنفُ الأحمرُ».

2. الثاني: علي عمار محمد من الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ، عن مسرحيتِه «اشتعالاتُ الجسدِ الواحدِ».  

3. الثالثُ: فاطمة بخوش من الجمهوريةِ الجزائريةِ، عن مسرحيتِها « يدٌ واحدةٌ تكفي»

خامساً: أدبُ الطفلِ
1. الأوّلُ: د. منتصر نبيه محمد صديق من جمهوريةِ مصرَ العربيةِ، عن مجموعتِه «سرُّ النظّارةِ العجيبةِ».  

 2. الثاني: منال ممدوح العلي من الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ، عن مجموعتِها «فتاةُ قوسِ قُزَح».

3. الثالثُ: شعبان حسني محمد من جمهوريةِ مصرَ العربيةِ، عن مجموعتِه «واحةُ الحبِّ». 

سادساً: الفائزون في مجالِ النقدِ 
1. الأوّلُ: إبراهيم أحمد متولي أردش من جمهوريةِ مصرَ العربيةِ، عن دراسته «تقنياتُ سردِ ما بعدَ الحداثةِ في الروايةِ العربيةِ الجديدةِ.. التمثيلاتُ السرديةُ في الألفيّةِ الثالثةِ».

2. الثاني: ياسين معيزو من المملكةِ المغربيةِ، عن دراستِه «انْتهاكُ الأعرافِ السرْدِيةِ.. اسْتراتيجياتُ السردِ غيرِ الطبيعيِّ في روايةِ ما بعدَ الحداثةِ - رواياتُ سليم بركات أنموذجاً».

3. الثالث: عبدالمجيد دقبوجة من الجمهوريةِ الجزائريةِ، عن دراستِه «روايةُ ما بعد الحداثة ... أنْماط السرْد والرؤية ». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة

شاهد.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (3)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (3)
مسؤول روسي: لا ناجين في حادث تحطم طائرة الأسرى الأوكرانيين

مسؤول روسي: لا ناجين في حادث تحطم طائرة الأسرى الأوكرانيين
كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام
بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر

بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا

شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا ...
كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة
«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة

«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة
فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا

فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا
«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا

«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا
«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم
سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا

سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا
بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته

بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته
«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!

«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!
«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر

«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر
مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة

مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة
«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات

«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس

وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ابن المتسولة» جديد قصي البسطامي في معرض القاهرة الدولي للكتاب
«ابن المتسولة» جديد قصي البسطامي في معرض القاهرة الدولي للكتاب
«مين غيرلز» يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
«مين غيرلز» يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
إغلاق دعوى الاعتداء الجنسي ضد دوبارديو بسبب التقادم
إغلاق دعوى الاعتداء الجنسي ضد دوبارديو بسبب التقادم
«وداع الكبار» إبحار في عالم الأسرار
«وداع الكبار» إبحار في عالم الأسرار
شاهد على «صباح الوسط»: فرج نجم بإحساسٍ عالٍ حقق مشاهدات عالية
شاهد على «صباح الوسط»: فرج نجم بإحساسٍ عالٍ حقق مشاهدات عالية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إصدار جديد.. «ليبيا: صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟»
إصدار جديد.. «ليبيا: صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟»...
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو».
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة ......
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ......
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم...
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة...
المزيد
مركز تسوق مهجور في سنغافورة يصبح موقعاً فنّياً موقتاً
مركز تسوق مهجور في سنغافورة يصبح موقعاً فنّياً موقتاً...
الأفلام الأفريقية تبرز في لائحة الأعمال المتنافسة بمهرجان برلين
الأفلام الأفريقية تبرز في لائحة الأعمال المتنافسة بمهرجان ......
الفائزون في الدورة الـ27 لجائزة الشارقة للإبداع العربي
الفائزون في الدورة الـ27 لجائزة الشارقة للإبداع العربي...
شاهد على «صباح الوسط»: فرج نجم بإحساسٍ عالٍ حقق مشاهدات عالية
شاهد على «صباح الوسط»: فرج نجم بإحساسٍ عالٍ حقق مشاهدات ......
«وداع الكبار» إبحار في عالم الأسرار
«وداع الكبار» إبحار في عالم الأسرار...
المزيد