الفائزون في الدورة الـ27 لجائزة الشارقة للإبداع العربي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن محمد إبراهيم القصير الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي «الإصدار الأول» في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين في الدورة السابعة والعشرين، التي تأتي تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية.

وبلغ عدد الفائزين 18 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الدول العربية، وذلك في الحقول الأدبية الستة من الجائزة، وهي: الشعر، والرواية، والقصة القصيرة، والنص المسرحي، وأدب الطفل، والنقد، وفقا لموقع الجائزة.

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ولفت القصير في المؤتمر أن مجموع المشاركات في محاور الجائزة لهذه الدورة قد بلغ 527 مشاركةً من مختلف الدول العربية مثل مصر، والسودان، وسورية، والأردنّ، وفلسطين، وليبيا، وموريتانيا، وتونس، والمغرب، والجزائر، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الجائزة استقبلت مشاركات من دول أفريقية مثل: مالي، والسنغال، وغينيا، وغامبيا.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الثقافية أن النصوص المشاركة على حقول ومحاور المسابقة قد توّزعت كما يلي: في محور الشعر «139» مشاركة، وفي محور القصّة القصيرة «142» مشاركةً، وفي محور الرواية «94» مشاركةً، وفي محور المسرح: «69» مشاركةً، وفي محور أدب الطفل: «64» مشاركة، وفي محور النقد الأدبي: «19» مشاركة.

أوّلاً: الفائزون في مجالِ الشعر

1. الأوّلُ: ياسين بُعبسلام من المملكةِ المغربيةِ، عن مجموعتِه «سأُنشِدُ مَوّالي».

2. الثاني: يزن قاسم عيسى من الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ، عن مجموعتِه «أجنحةٌ تحاولُ فهمَ الرّيح».

3. الثالثُ: زيد صالح أحمد الجبوري من جمهوريةِ العراق، عن مجموعتِه «يشتهي النهرُ غربتي».

ثانياً: الفائزون في مجالِ القصةِ القصيرةِ

1. الأوّلُ: شريفة بنت الاخضر بدري من الجمهوريةِ التونسيةِ، عن مجموعتِها «رمادُ البنفسج».

2. الثاني: سراب حسان غانم من الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ، عن مجموعتِها «ربطةُ شَعْرٍ».

3. الثالثُ: جيلان عبد المجيد زيدان من جمهوريةِ مصرَ العربيةِ، عن مجموعتِها «سبعُ رسائلَ منقرضةٍ في بريدِ الفراغ».

ثالثاً: الفائزونَ في مجالِ الروايةِ

1ـ الأوّلُ: محمّد العمراني من المملكةِ المغربيةِ، عن روايتِه «تغريبةُ السجلماسي» .

2. الثاني: شهيرة صلاح كمال لاشين من جمهوريةِ مصْرَ العربيةِ، عن روايتِها «أسفار القرنفلِ».

3. الثالثُ: إيناس عبدالحافظ عبد الرحي من جمهوريةِ السودان، عن روايتِها «مولودٌ على حذفِ حرفِ الدال».

رابعاً: الفائزونَ في مجالِ المسرحِ

1. الأوّلُ: محمد محمد علي حسن من جمهوريةِ مصرَ العربيةِ، عن مسرحيّتِه «الأنفُ الأحمرُ».

2. الثاني: علي عمار محمد من الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ، عن مسرحيتِه «اشتعالاتُ الجسدِ الواحدِ».

3. الثالثُ: فاطمة بخوش من الجمهوريةِ الجزائريةِ، عن مسرحيتِها « يدٌ واحدةٌ تكفي»

خامساً: أدبُ الطفلِ

1. الأوّلُ: د. منتصر نبيه محمد صديق من جمهوريةِ مصرَ العربيةِ، عن مجموعتِه «سرُّ النظّارةِ العجيبةِ».

2. الثاني: منال ممدوح العلي من الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ، عن مجموعتِها «فتاةُ قوسِ قُزَح».

3. الثالثُ: شعبان حسني محمد من جمهوريةِ مصرَ العربيةِ، عن مجموعتِه «واحةُ الحبِّ».

سادساً: الفائزون في مجالِ النقدِ

1. الأوّلُ: إبراهيم أحمد متولي أردش من جمهوريةِ مصرَ العربيةِ، عن دراسته «تقنياتُ سردِ ما بعدَ الحداثةِ في الروايةِ العربيةِ الجديدةِ.. التمثيلاتُ السرديةُ في الألفيّةِ الثالثةِ».

2. الثاني: ياسين معيزو من المملكةِ المغربيةِ، عن دراستِه «انْتهاكُ الأعرافِ السرْدِيةِ.. اسْتراتيجياتُ السردِ غيرِ الطبيعيِّ في روايةِ ما بعدَ الحداثةِ - رواياتُ سليم بركات أنموذجاً».

3. الثالث: عبدالمجيد دقبوجة من الجمهوريةِ الجزائريةِ، عن دراستِه «روايةُ ما بعد الحداثة ... أنْماط السرْد والرؤية ».