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«وداع الكبار» إبحار في عالم الأسرار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 05:23 مساء
«وداع الكبار» إبحار في عالم الأسرار
صورة مركبة لغلاف كتاب «وداع الكبار» ومؤلفه الصحفي إيهاب مصطفى. (بوابة الوسط)
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يبقى الشغف في معرفة تفاصيل حياة كبار الكتاب، سؤال يراود مخيلة القارئ، لكن ضرورته تزداد أهمية لدى الكتاب ومحررو الصحافة الثقافية، باعتباره أرشيفًا نفيسًا يقدم الجانب الإنساني والأدبي معًا لحياة هؤلاء الكبار وكيف تبدو نظرتهم للحياة وهم يصافحون آخر شعاع من شمسها. 

الكاتب والصحفي إيهاب مصطفى يبحث في كتابه الجديد «وداع الكبار» الصادر عن دار «تويا» بعض من أسرار تلك العوالم لنخبة من الأدباء والكتاب، وتفاصيل أيامهم الأخيرة، «الوسط» أجرت حوارًا موجزًا مع الكاتب جاء على النحو التالي. 

هل الكتاب مبنى على معرفتك الخاصة بحياة هؤلاء الكتاب أم جاء ترجمة لحوارات أجريتها معهم أواخر أيامهم؟ 
الكتاب مبني على حوارات مع زوجات الكتاب الذي قضوا معهم أواخر أيامهم، وهناك حالات خاصة تواصلت فيها مع بنات الأدباء الذين كانوا يرافقونهم في هذا الأيام، ويحكون عنها، ويتضمن أيضًا مواقف الكُتّاب، وغير ذلك.

هل الاختيارات راجعة لظروف ما هو متاح من عدمه بين كاتب وآخر أم أن المادة لها تقديرات أخرى؟
اعتمدت في المادة على الكُتاب الكبار الذين أثروا الحياة الثقافية، وكان يشغلني سؤال وهو: إن الكاتب بطبعه يبحث عن الخلود لكتاباته، فكيف بنفسه حين يدانيه الموت؟ كيف يشعر وماذا يفعل حين يعرف أن اجله قد حان؟ 

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بالطبع هناك إحساس خفي يظهر  فيخبر ذويه باقتراب موته، حدث هذا بالفعل مع الكثير من الأدباء، لذلك كانت اختياراتي للأدباء الذين استطاعوا الوصول إلى لُب الكتابة الحقيقية فجعلتهم مواهبهم كبارًا في القيمة. 

يحكي الكتاب عن تفاصيل الأيام الأخيرة للمبدعين، هل هي ذاتية أم أدبية أم تتراوح بين البعدين؟
بالطبع حتى حين نكتب الذاتي نكتبه بشكل أدبي، لكن الكتاب يعتمد على حكي ذوي الأدباء، وكان لابد للغته أن تصبح شاعرية، أنت هنا في حضرة حزن فلا تصحّ المفردات الزاعقة والجافة، يمكن أن نقول إنها حالات خاصة لكن كان يجب أن تُحكى بلغة يشعر معها القارئ أنه لا يوجد كاتب، هو يراقب الأحداث فلا يشعر باللغة من الأساس.

كيف تجد هذه التفاصيل من حيث أهميتها وهل سيتعرف القارئ على عوالم يجهلها في حياة نجوم الأدب؟
الكتاب مليء بالتفاصيل الغريبة والحكايات عن الأدباء، ما هو آخر ما تركوه من أعمال أدبية، ما هي المواقف التي حدثت معهم قبل موتهم، لأن الكتاب يتمحور حول آخر أسبوع فقط، وما هي وصاياهم، وماذا كانت آخر أكلاتهم في الدنيا، وهكذا يتطرق الكتاب للعديد من هذه الأمور.

ببلوغرافيا عن مؤلف الكتاب
إيهاب مصطفى كاتب صحفي يشغل رئيس القسم الثقافي بجريدة الدستور، فاز بجائزة نقابة الصحفيين 2023، صدرت له مجموعة قصصية «كما يليق مجنون» ومجموعة قصصية «اسمها زينب»، وروايتان «صك الغفران» و«مقام الشيخ أمين».

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