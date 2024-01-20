  • Alwasat News
Atwasat

دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 10:27 مساء
دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا
بيان لمجموعة الصمود الفلسطيني على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».
alwasat radio

دعت مجموعة الصمود الفلسطيني جماهير مهرجان ساندانس السينمائي في يوتاه الأميركية إلى مسيرة احتجاجية غدا الأحد ضد الحرب على غزة تحت عنوان «دع غزة تعيش».

تأتي الدعوة للمسيرة في الوقت نفسه الذي من المقرر أن تعقد فيه ندوة موسعة من قبل منظمة يهودية أرثوذكسية أميركية شريكة للمهرجان تحت عنوان «الاستعارات القاتلة عن اليهود وإسرائيل علي شاشات التلفزيون والسينما والإعلام»، وهي ندوة لم يعلن عنها رسميا في أي من جداول الفعاليات الخاصة بالمهرجان، بحسب موقع «ديدلاين».

ودعا منظمو المسيرة على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان إلى التجمع أمام مقر انعقاده للاحتجاج السلمي.

وقالت مجموعة الصمود الفلسطيني في يوتاه، في بيانها على انستجرام: «يواصل الشعب الفلسطيني استخدام الفن كشكل من أشكال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. من اللوحات والكتابات على جدار الفصل العنصري الذي يقسم الأراضي المحتلة، إلى الأغاني والقصائد التي تستخدم الأقلام كأسلحة لها، أظهر لنا الفلسطينيون كيف يبدو الأمل والصمود».

وأضاف البيان «نحن ندعوكم للتجمع معنا للاحتجاج السلمي في مهرجان ساندانس السينمائي، أحد أكبر مهرجانات الأفلام المستقلة في العالم، والذي يعرض أفلامًا وثائقية وأفلامًا تكسر الحواجز، وحينما تسقط القنابل، لا يستطيع الناس الاستمرار في مشاهدة الأفلام على شاشاتهم بينما يتجاهلون الإبادة الجماعية في غزة».

غزة «رأس الحربة» في فعاليات الدورة الــ 14 من «مهرجان المسرح العربي» في بغداد
إسبانيا.. آلاف المتظاهرين يطالبون بوقف «تجارة الأسلحة، والعلاقات مع إسرائيل»
الذكاء الصناعي يهيمن على أفلام «ساندانس السينمائي»

وأشار بيان مجموعة الصمود الفلسطيني إلى الصمت المتعمد لوسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأميركية بشأن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، مؤكدا أنها، بذلك الصمت «تحجب الحقائق الصارخة عن الرأي العام».

وأكد البيان تحدي واقع الصمت قائلا: «في 21 يناير 2024، سنتحدى هذا الصمت، ونقف متضامنين مع فلسطين في بارك سيتي بولاية يوتا».

موعد وتفاصيل المظاهرة
ويصل المتظاهرون بالحافلة إلى مركز المهرجان، ووفقًا لمجلة «هوليوود ريبورتر»، فإن المسيرة ستكون بين الساعة 12 ظهرًا و1 ظهرًا في الشارع الرئيسي بمنطقة بارك سيتي التي يعقد المهرجان فيها منذ 40 عاما.

وعلق متحدث باسم معهد صندانس في تصريح لمجلة «فارايتي» قائلا: «جرى إعلامنا بالمظاهرة والتزامها بالحفاظ على بيئة سلمية، ورغم من أن المنظمين غير تابعين للمهرجان نفسه، إلا أن سلامة وأمن رواد المهرجان لدينا هي دائمًا موضع اهتمامنا، ونحن نعمل باستمرار مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لدعم بيئة مرحبة وملهمة وآمنة للجميع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق

مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق
كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية

كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية
صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده

صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب
تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة

تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة
الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة
أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر الأحمر

أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر...
للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»

للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»
الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»

الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»
تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب
الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع

الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع
كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا

كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا
حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة

حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة
سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام

سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام
«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي

«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي
«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل

«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه

الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»
الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»
«سيزار» الفخرية لكريستوفر نولان وأنييس جاوي
«سيزار» الفخرية لكريستوفر نولان وأنييس جاوي
للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»
للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»
اتهام أليك بالدوين مجددا بالقتل غير العمد في حادثة إطلاق النار خلال تصوير «راست»
اتهام أليك بالدوين مجددا بالقتل غير العمد في حادثة إطلاق النار ...
دعوى قضائية ضد مادونا بسبب تأخرها الدائم في حفلاتها
دعوى قضائية ضد مادونا بسبب تأخرها الدائم في حفلاتها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إصدار جديد.. «ليبيا: صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟»
إصدار جديد.. «ليبيا: صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟»...
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو».
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة ......
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ......
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم...
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة...
المزيد
هل سيعتزل النجم المصري عادل إمام؟
هل سيعتزل النجم المصري عادل إمام؟...
دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا
دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان ......
الروائي فتحي إمبابي: الأنظمة العربية بكل تصنيفاتها معادية للديمقراطية (حوار)
الروائي فتحي إمبابي: الأنظمة العربية بكل تصنيفاتها معادية ......
دعوى قضائية ضد مادونا بسبب تأخرها الدائم في حفلاتها
دعوى قضائية ضد مادونا بسبب تأخرها الدائم في حفلاتها...
اتهام أليك بالدوين مجددا بالقتل غير العمد في حادثة إطلاق النار خلال تصوير «راست»
اتهام أليك بالدوين مجددا بالقتل غير العمد في حادثة إطلاق ......
المزيد