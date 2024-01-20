دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت مجموعة الصمود الفلسطيني جماهير مهرجان ساندانس السينمائي في يوتاه الأميركية إلى مسيرة احتجاجية غدا الأحد ضد الحرب على غزة تحت عنوان «دع غزة تعيش».

تأتي الدعوة للمسيرة في الوقت نفسه الذي من المقرر أن تعقد فيه ندوة موسعة من قبل منظمة يهودية أرثوذكسية أميركية شريكة للمهرجان تحت عنوان «الاستعارات القاتلة عن اليهود وإسرائيل علي شاشات التلفزيون والسينما والإعلام»، وهي ندوة لم يعلن عنها رسميا في أي من جداول الفعاليات الخاصة بالمهرجان، بحسب موقع «ديدلاين».

ودعا منظمو المسيرة على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان إلى التجمع أمام مقر انعقاده للاحتجاج السلمي.

وقالت مجموعة الصمود الفلسطيني في يوتاه، في بيانها على انستجرام: «يواصل الشعب الفلسطيني استخدام الفن كشكل من أشكال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. من اللوحات والكتابات على جدار الفصل العنصري الذي يقسم الأراضي المحتلة، إلى الأغاني والقصائد التي تستخدم الأقلام كأسلحة لها، أظهر لنا الفلسطينيون كيف يبدو الأمل والصمود».

وأضاف البيان «نحن ندعوكم للتجمع معنا للاحتجاج السلمي في مهرجان ساندانس السينمائي، أحد أكبر مهرجانات الأفلام المستقلة في العالم، والذي يعرض أفلامًا وثائقية وأفلامًا تكسر الحواجز، وحينما تسقط القنابل، لا يستطيع الناس الاستمرار في مشاهدة الأفلام على شاشاتهم بينما يتجاهلون الإبادة الجماعية في غزة».

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وأشار بيان مجموعة الصمود الفلسطيني إلى الصمت المتعمد لوسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأميركية بشأن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، مؤكدا أنها، بذلك الصمت «تحجب الحقائق الصارخة عن الرأي العام».

وأكد البيان تحدي واقع الصمت قائلا: «في 21 يناير 2024، سنتحدى هذا الصمت، ونقف متضامنين مع فلسطين في بارك سيتي بولاية يوتا».

موعد وتفاصيل المظاهرة

ويصل المتظاهرون بالحافلة إلى مركز المهرجان، ووفقًا لمجلة «هوليوود ريبورتر»، فإن المسيرة ستكون بين الساعة 12 ظهرًا و1 ظهرًا في الشارع الرئيسي بمنطقة بارك سيتي التي يعقد المهرجان فيها منذ 40 عاما.

وعلق متحدث باسم معهد صندانس في تصريح لمجلة «فارايتي» قائلا: «جرى إعلامنا بالمظاهرة والتزامها بالحفاظ على بيئة سلمية، ورغم من أن المنظمين غير تابعين للمهرجان نفسه، إلا أن سلامة وأمن رواد المهرجان لدينا هي دائمًا موضع اهتمامنا، ونحن نعمل باستمرار مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لدعم بيئة مرحبة وملهمة وآمنة للجميع».