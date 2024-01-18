ليبيان يتميزان في القمة الدولية الرابعة لمحاكاة منظمة التعاون الإسلامي بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

تحصل الطالب سفيان الجهاني على جائزة المندوب المتميز لأدائه كممثل لليبيا في يوم محاكاة مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، ضمن القمة الدولية الرابعة للمدارس الثانوية على مستوى دول العالم.

ووجهت المنظمة الدولية الدعوة إلى الطالبان سفيان فرج الجهاني وإبراهيم أحمد سويدان لتمثيل دولة ليبيا في قمة المنعقدة بالعاصمة التركية من تاريخ 4-9 يناير 2024، بمشاركة 226 طالباً ممثلين عن 40 دولة، وفقا لـ«وال».

ونظمت المنظمة الدولية لمنتدى شباب التعاون الإسلامي، التابع للمنظمة العالمية للتعاون الإسلامي، عن طريق مؤسسة (BCEF)، لتعزيز القدرات الفكرية ورفع مستوى الوعي لجيل الشباب، وتعزيز منظمة التعاون الإسلامي كمؤسسة دولية رائدة في الدول الأعضاء.

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وتضمنت محاور المنتدى عدة محاور منها القضايا الملحة بدولة فلسطين، والتحديات الاجتماعية، والعلوم والتكنولوجيا، وجهود الإغاثة في حالات الكوارث.

يشار أن الطالب سفيان الجهاني تحصل العام الماضي على التراتيب الأولى بأكاديمية الأبطال الصغار على مستوى مدينة.

القمة الدولية لمحاكاة منظمة التعاون الإسلامي

وانطلقت القمة الدولية لمحاكاة منظمة التعاون الإسلامي للمدارس الثانوية في في مدينة اسطنبول واستمرت لمدة أربعة أيام، بحضور طلاب وممثلين من أكثر من ٥٠ دولة إسلامية، بعنوان «القضية الفلسطينية المشروعة - تأسيس السلام الدائم والتنمية والعادل»

ويذكر أن القمة الأولى انطلقت في عام 2018 انطلقت القمّة الأولى لمحاكاة منظمة التعاون الإسلامي للمدارس الثانوية تحت عنوانِ: الحفاظ على الوضع الدوليّ للقدس الشريف وهويّتها الإسلاميّة، والقمةَ الثانية في عام 2019 تحت عنوان: إحياء الماضي وبناء المستقبل في ضوء علوم الحضارة الإسلامية.

واليوم يواصل شباب العالم المسيرة لطرح الرؤى ومناقشة الأفكار واقتراح الحلول.

القمة الدولية الرابعة لمحاكاة منظمة التعاون الإسلامي بتركيا. (وكالة الأنباء الليبية)

شهادة بالتميز للطالب سفيان الحهاني في القمة الدولية الرابعة لمحاكاة منظمة التعاون الإسلامي بتركيا. (وكالة الأنباء الليبية)