مصر.. طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الفنان المصري أحمد العوضي، اليوم الثلاثاء، انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وكتب العوضي، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين .. وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير». الأمر نفسه أكدته ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على «فيسبوك» أيضًا.

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وتصدر هذا الإعلان محركات البحث، واهتمامات الجمهور المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكل صدمة لمحبيهما، خاصة بعد تكرار نفيها شائعات سابقة تحدثت عن قرب انفصالهما.

بداية زواج الثنائي أثار استفزاز شقيق ياسين الفنان وائل عبد العزيز الذي شن هجوماً عنيفاً عليهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع العوضي للخروج عن صمته والرد عليه في عدد من المنشورات.

وفوجئ الجمهور بخبر زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وبدون حفل زفاف أو إعلان خطبة أو علاقة عاطفية، غير الثنائي الحالة الاجتماعية عبر موقع «فيسبوك»، لتصبح «متزوجة/ متزوج» وتبدأ الرحلة التي عاش الجمهور فيها محطات متعددة.

غيرة ياسمين عبد العزيز كانت تؤرق أحمد العوضي بصورة كبيرة، وحكى الفنان المصري خلال حلوله ضيفًا على برنامج معكم منى الشاذلي، أن ياسمين غارت ذات مرة من «أباجورة»، لأنها تحمل اسم دولت، ظنًا منها أن زوجها أطلق عليها هذا الاسم كناية عن أنثى ما.