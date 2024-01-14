الهدم في مصر يتواصل بإزالة مركز «درب 18/17» للفن المعاصر

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل المصريون، خاصة سكّان القاهرة ومحبّي الثقافة، خبر هدم مركز «درب 18/17» للفن المعاصر بحزن وغضب شديدين، إذ إنهم اعتبروا أن مشروعات توسعة الطرق لا ينبغي أن تؤدي بأى شكل من الأشكال إلى إزالة المعالم الأثرية، ومنها هذا المَعلَم التراثي.

وأعلن مركز «درب 18/17» في 6 يناير، ببيان عبر صفحته الرسمية على منصة «فيسبوك» نقلت عنه وكالة «فرنس برس»، أن «مبناه الرئيسي هُدم من دون أي إشعار أو تعويض مسبق»، وسط ما وصفه بـ«حزن عميق وغضب شديد».

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ورأى «درب 18/17» في هدم مبناه تذكيراً صارخاً بالتهديدات المستمرة التي يواجهها تراث القاهرة وتاريخها، وتهجير مجتمعاتها من دون أي اعتبار وسط هذا المسلسل من الاستهانة بالمعالم الأثرية التى سبق أن طالت المقابر التاريخية ومعالم أخرى دون أدني شعور بمقدار ما يرتكب من كارثة.

فالمركز الواقع في منطقة صناعة الفخار في وسط العاصمة المصرية كان «بمثابة ملاذ للفنانين والحرفيين من جميع الأنواع لأكثر من عقد»، بحسب البيان.

تدمير المبنى بمحتوياته

وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة إزالة آلاف القبور في جبّانة القاهرة التاريخية، التي تُعدّ الأقدم في العالم الإسلامي والمدرجة على قائمة منظمة «يونسكو» للتراث العالمي، لخدمة مشاريع تطوير شبكة الطرق والمواصلات في العاصمة من خلال بناء جسور وأنفاق وسكك حديدية.

وقال مؤسس مركز «درب 18/17» الفنان التشكيلي معتز نصر الدين، في مداخلة هاتفية الأسبوع الماضي، ضمن برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي: «فوجئنا ببلدوزرات (جرافات) الحي بعد عطلة رأس السنة تدمّر المبنى بمحتوياته».

وتعجب نصر الدين، الذي أنشأ المركز العام 2008، من القرار. وقال إن «اجتماعاً عُقِد في وقت سابق مع رئيس الحي، وجرى الاتفاق على تأجيل الأمر، للتفاوض بعد الانتخابات الرئاسية. لكنّ الأجهزة المحلية عمدت إلى إزالة مبنى «درب» الرئيسي ومبنيين آخرين، لتعليم صناعة وحرفة الفخار، كانت واجهة جميلة ومشرفة للمنطقة».

وقد أجريت الانتخابات الرئاسية في مصر بين 10 و12 ديسمبر، وأسفرت نتيجتها التي أُعلنت في الثامن عشر منه عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة حتى العام 2030.

وانتقدت «الحديدي» إقدام الحكومة المصرية على تنفيذ مثل هذه القرارات. وقالت عبر برنامجها: «كيف نرشح شخصا لليونسكو وهو يكره التراث ويكره التاريخ ويكره مصر القديمة»، في إشارة إلى ترشيح مصر وزير السياحة السابق خالد العناني لمنصب المدير العام للمنظمة الأممية.

ورأت أن ثمة من يريد أن تتحول القاهرة بالكامل إلى شوارع وأسفلت وكباري (جسور).

الآلاف يتضامنون لوقف الهدم

وأطلق نصر الدين، في يوليو الماضي على الرغم من مفاجأة الهدم، عريضة على الإنترنت، وقّعها حتى الآن أكثر من 16 ألف شخص، تحضّ الحكومة المصرية على البحث عن حلول بديلة تسمح باستمرار هذه المؤسسة الثقافية الحيوية.

وكُتب في العريضة «نحن ندرك أهمية التنمية الحضرية والتقدم. مع ذلك، سيكون هدم «درب 18/17» خسارة فادحة للتراث الثقافي لأمتنا وفنانيها».

وانتقد العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ما حدث للمركز الفني، وأعاد بعضهم التذكير بوقائع إزالة المقابر التاريخية.

وعلق أحدهم منتقداً المسؤولين عن قرار الهدم «الكارثة هي أن هؤلاء أنفسهم عندما يتجولون في شوارع باريس وفيينا وروما يلتقطون الصور بإعجاب، ولكنهم عندما يعودون لبلدانهم يحطمون ما هو رمز للبلاد».

وعرض نصر الدين في العام 2002 مشروع مركز الفنون على محافظ القاهرة، الذي خصّص له عقاراً في منطقة الفسطاط، المعروفة بـ«مصر القديمة»، وتحديدا في منطقة صناعة الفخار، لما لها من دلالة فنية.

أعمال لـ150 فناناً أجنبياً دمرت

وأطلق نصر الدين اسم «درب 18/17»، بحسب الموقع الرسمي للمركز، تخليدا لتظاهرات يومي 17 و18 يناير 1977 عندما تحرّك المصريون ضد قرارات الغلاء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وضمّ المركز ورشا لتعليم الحرف والصناعات اليدوية، ومركزا للثقافة، وقاعات للمعروضات الفنية، وساحات للحفلات الموسيقية.

وأشار نصر الدين، في مداخلته مع الحديدي، إلى «أعمال تخص 150 فناناً أجنبياً كانوا في مصر تُقدّر قيمتها بالملايين كانت موجودة في المبنى لدى هدمه»، مضيفا: «لا أعلم ماذا سأقول لهم؟!».

وأعرب نصر الدين عن تفاجئهم بهذا التصرف التعسفي في وقت كان يتوقع فيه تقديراً من الدولة لدور «درب» المهم في الحركة الفنية التشكيلية في مصر.

وقال المعماري المصري أيمن بدر، الدائم التردد على «درب»، لوكالة «فرانس برس»: «رأيت صور الهدم، وشعرت بمزيج من الإحباط والغضب والحزن الشديد».

وإذ أشار بدر إلى أنه كان واحداً من الناس الذين تأثروا جداً بالمنتج الثقافي للمركز، روى أنه تعرّف فيه على الكثير من المبدعين، وحضر عدداً من ورشه الفنية وعروضه الترفيهية.

وأضاف: «شعرت بصدمة كبيرة، لأنني رأيت تأثير «درب» ليس على شخصي فقط، بل كذلك على سكان المنطقة، خصوصا الأطفال».