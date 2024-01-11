«إرث الرماد» للروائي الليبي عبدالسلام عمر عثمان تحصد المركز الأول في مسابقة للرواية بمصر

القاهرة - بوابة الوسط

فازت الرواية القصيرة «إرث الرماد» للشاعر والروائي الليبي عبدالسلام عمر عثمان بجائزة «لوتس للرواية القصيرة» في دورتها الخامسة.

كما فاز في نفس المسابقة وفي الترتيب الثاني رواية «عابد» للروائية صفا غُنيم من مصر، وفق ما جاء بموقع الجائزة على «فيسبوك».

وحصلت رواية «أجنحة خفية» على الرتيب الثالث، من تأليف الروائية السورية د.روزيت كرم مسعودي.

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وأشارت إدارة الجائزة إلى أن جميع الأعمال المشاركة في الجائزة تستحق الفوز، وأن هذه النتيجة تقريبية.

أول دار نشر حرة يملكها كل كاتب

كما أكدت على أن الروايات الفائزة ستكون متوفرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقرر إقامته في القاهرة ابتداء من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير.

ويشار إلى أن جائزة لوتس للرواية القصيرة، أطلقتها دار لوتس للنشر الحر، والتي تؤكد من خلال الإعلان عن نفسها أنها «أول دار نشر حرة يملكها كل كاتب»، ومقرها العاصمة المصرية القاهرة.