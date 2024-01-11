عبدالله الزروق في ضيافة «اللمة الطيبة» بدار الفنون

طرابلس - بوابة الوسط

شهدت قاعة دار الفنون، الأربعاء، أمسية فنية احتفاء بالمخرج عبدالله الزروق من مجموعة «اللمة الطيبة» لخريجي كلية فنون وإعلام قرجي، تكريما للزروق على جهوده ومسيرته في إثراء المشهد الفني الليبي.

وتضمن برنامج الأمسية التي أدارها المذيع محمد اليعقوبي، إلقاء كلمات سردت جانبا من رحلة المخرج عبدالله الزروق مع الكاميرا، حيث أشار الإعلامي سالم سلطان منسق عام «اللمة الطيبة» إلى أن الزروق من العلامات الفارقة في حياتنا الفنية.

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فيما ذكر الفنان سالم عطية محطات من الببليوغرافيا العملية للزروق الذي أسس اتحاد الهواة السينمائي سنة 1968 وعمل كمساعد مخرج مع الراحل الهادي راشد في الفيلم التلفزيوني (صوت الشهيد) 1970.

وأضاف عطية أن أول مسرحية أخرجها الزروق كانت 1972وعنوانها الحضيض، كما أخرج أول فيلم سينمائي طويل العام 1972 بطولة الفنانة زهرة مصباح وعمر الشويرف بعنوان «عندما يقسو القدر».

مسيرة فنية طويلة

وواصل سالم عطية أن من المسرحيات التي أخرجها الزروق «أنتيغون» لسوفوكليس، و«أغنية الموت» لتوفيق الحكيم، و«عائد إلى حيفا» لغسان كنفاني، إضافة إلى إخراجه مسرحيات من تأليفه وهي (قالت زرقاء اليمامة، عيون، فانتازيا، أنس الليالي).

وأردف عطية أنه أخرج للتلفزيون مسلسلات (عرس الصحراء، اليقين، عيون العصافير)، كما أخرج عدة أفلام تلفزيونية وغيرها من الأعمال الفنية، وأشاد كل من الفنانين علي عطية وعبدالمجيد الميساوي بتجربة المخرج عبدالله الزروق وتميزها.

وصاحب الاحتفالية وصلة فنية على إيقاع (الدفوف) وشدا الفنان راسم فخري بمجموعة من أغاني الزمن الجميل مثل «ماحيراش القلب».

المذيع محمد اليعقوبي مدير الامسية

فرقة (الزكرة) في وصلة بالاحتفالية

الاستاذ سالم عطية يلقي ورقة له بالاحتفائية

جانب من الحضور

فرقة (الزكرة) في وصلة بالاحتفالية