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آيساب روكي يدفع ببراءته في قضية إطلاق النار على أحد أصدقائه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 02:22 مساء
آيساب روكي يدفع ببراءته في قضية إطلاق النار على أحد أصدقائه
آيساب روكي في محكمة بلوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية، 20 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
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دفع مغني الراب الأميركي آيساب روكي، الإثنين، ببراءته أمام قاض بلوس أنجليس في قضية تعود إلى نوفمبر 2021، يتهم فيها بإطلاقه النار على أحد أصدقائه السابقين خلال مشاجرة ليلية في شوارع هوليوود.

وأكد محاميه جو تاكوبينا لدى خروجه من المحكمة أن «المحاكمة ستُظهر الوقائع، وستبيّن أنه بريء حقا، وأنه ضحية في هذه القضية»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويحاكم البالغ 35 عاما، واسمه الحقيقي راكيم مايرز، وهو أب لطفلين من ريهانا، بتهمة الاعتداء بسلاح نصف آلي في هذه القضية.

محاكمة مغني الراب الأميركي آيساب روكي لإطلاقه النار على صديقه
آيساب روكي يدفع ببراءته بمحاكمة في ستوكهولم

ويتهم تيريل إيفرون، وهو أحد الأعضاء الذين أسس مع روكي مجموعة الهيب هوب التي ألهمت الكثيرين، مغني الراب بإطلاق النار عليه مرات عدة خلال مشاجرة ليلية في شوارع هوليوود، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في اليد.

وأوضح إيفرون، المعروف أيضا باسم «آيساب ريلي»، في نوفمبر أن صداقته مع آيساب روكي انهارت لأنه شعر بأن مغني الراب فقد نضجه.

كما يتهمه بأنه نسي الأعضاء الآخرين في الفرقة التي أسسوها في نيويورك العام 2008 عندما كانوا في المدرسة الثانوية، والتي سمحت له بتحقيق الشهرة.

عراك يسبب توترات دبلوماسية مع السويد
وقال إيفرون إن النجم تحدث عن عزمه عقد صفقات تجارية من دون أن يفي بوعوده لشركائه في فترة الشباب الذين انحدر بعضهم إلى الفقر والمخدرات.

وأدى ذلك إلى تأجيج التوترات بين الرجلين، ولا سيما بعد وفاة أحد أعضاء المجموعة في خريف العام 2021، حتى مساء ذلك اليوم من نوفمبر عندما تحول لقاء بينهما أمام أحد فنادق هوليوود إلى إطلاق نار.

وأخرج النجم مسدساً وصوّبه على صدر إيفرون، قائلاً له: «سأقتلك الآن»، قبل أن يبتعد. وبسبب غضبه من التهديد، تبع صاحب الشكوى مغني الراب موجها إليه إهانات، فاستدار روكي في النهاية وأطلق النار عليه، وفق إيفرون.

ويؤكد دفاع آيساب روكي أن إيفرون، الذي رفع أيضاً دعوى مدنية، لفق هذا الحادث الذي صوّر جزئياً بواسطة كاميرات المراقبة بالفيديو، لمحاولة الحصول على المال.

وأنتج مغني الراب القليل من الأعمال الموسيقية في السنوات الأخيرة، بعد ألبومي «لونغ ليف آيساب» و«أت لونغ لاست آيساب»، اللذين حقق بفضلهما نجومية خلال النصف الأول من العقد الماضي.

وقد حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في السويد العام 2019، بعد انخراطه في عراك، في قضية تسببت في توترات دبلوماسية بين استوكهولم وواشنطن، ما دفع الرئيس السابق دونالد ترامب إلى التدخل.

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