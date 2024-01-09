الاحتفال بتسليم شهادات 21موقع اعتمدتها منظمة تراث العالم الاسلامي

طرابلس - بوابة الوسط

شهدت قاعة فندق الاندلس,الاثنين, الاحتفال بمراسم تسليم شهادات اعتماد 21 موقع أثري ضمن قائمة منظمة تراث العالم الاسلامي.

وشارك في الحضور وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية,مبروكة توغي ووزير التعليم ورئيس اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم الدكتور موسى المقريف, ونخبة من السفراء ورجال السلك الدبلوماسي, ولفيف من الصحفيين والمهتمين بعلوم الآثار والتاريخ.

وأشارت توغي في كلمة لها بالمناسبة أن ليبيا مثلت عبر التاريخ محطة لحضارات كبرى تفاعلت معها وشكلت نسيجا اصيلا فيها, ومن جانب آخر اوضحت أن هذا المنجز يشكل أرضية خصبة للتواصل الثقافي والسياحي بين الدول الموجودة في قائمة تراث العالم الاسلامي ويمكن من تبادل الخبرات فيما بينها.

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وأشار المقريف أن المواقع المعتمدة انجزت بتظافر جهود وطنية من هيئات ووزارات وخبراء وأكاديميين وناشطين في حقل التراث.

واحتضنت اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم في مقرها الفاعليات الكاملة للنسختين الاولى والثانية لمرحلة ترشيح وتسجيل التراث الوطني على القائمة النهائية لتراث العالم الاسلامي وقدمت لها كل أسباب النجاح.

واشرفت بشكل مباشر على مراحل تسليم الترشيحات للمنظمة وتابعت كل الخطوات حتى صدور الموافقات وقرارات التسجيل على اللوائح النهائية.

واختتم الاحتفال بتسليم شهادات الاعتماد الى مندوبي البلديات الواقعة في نطاقها تلك المواقع.

وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف أثناء كلمة له

جانب من تسليم شهادات اعتماد المواقع التراثية

جانب من تسليم شهادات اعتماد المواقع التراثية

جانب من الحضور

جانب من الحضور