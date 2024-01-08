رواية «رقص الإبل» للروائي المصري فتحي إمبابي تحصل على جائزة ساويرس الثقافية

القاهرة - بوابة الوسط

حصد الكاتب الروائي المصري فتحي إمبابي جائزة أفضل نص روائي في مسابقة جائزة ساويرس الثقافية في دورتها التاسعة عشرة، بقاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي عن رواية «رقص الإبل».

وأقميت اليوم الإثنين فعاليات حفل توزيع الجوائز، وقامت الفنانة المصرية إلهام شاهين بتسليم جائزة أفضل نص روائي فرع كبار الكتاب للروائي فتحي إمبابي، بينما فازت بالمركز الثاني الكاتبة هبة الله أحمد عن المجموعة القصصية «ثورة الفانيليا» .

وعن جائزة الرواية لشباب الأدباء فقد فاز بالمركز الأول الكاتب أحمد ناجي عن رواية «النهايات السعيدة»، كما فازت الرواية بجائزة الترجمة والنشر باللغة الإنجليزية، وفازت بالمركز الثاني الكاتبة كارولين كامل عن رواية «فيكتوريا».

وحصل على المركز الأول لأفضل مجموعة قصصية، فرع شباب الأدباء، الكاتب كريم محسن عن المجموعة القصصية «هذه ليست غرفتك»، بينما حصل على المركز الثاني الكاتب أحمد فؤاد الدين عن المجموعة القصصية «مساحة للمناورة».

وفاز بجائزة أفضل سيناريو، الفرع الأول (كبار الكتاب)، الكاتب خالد عزت عن سيناريو فيلم «موت فوضوي»، بينما فاز بجائزة أفضل سيناريو الفرع الثاني (شباب الكتاب)، الكاتب أحمد عبدالوارث عن سيناريو فيلم «أفراح وأحزان بيت البنات».

حجب المركز الأول في المسرح

أما جائزة النص المسرحي فقد فاز بالمركز الثاني لأفضل نص مسرحي الكاتب خالد حسونة عن النص المسرحي «رقصة كابول الأخيرة»، بينما حجبت جائزة المركز الأول لأفضل نص مسرحي بقرار من لجنة التحكيم والذي فيه: «حُجِبَت الجائزة الأولى لعدم إتقان معظم المتقدمين للمعالجة المسرحية الضرورية لتأليف مسرحيات تحمل سمات العرض المسرحي فيما يتصل بمعالجة موضوعه، وإدارة الصراع به، واستغلال تقنياته على نحو متكامل».

وقد ذهبت جائزة أفضل عمل في مجال النقد الأدبي والسرديات الأدبية مناصفة بين كل من الكاتب أحمد عز العرب عن كتاب «حكايات طائر الطباشير»، والكاتبة سامية محرز عن كتاب «إبراهيم ناجي – زيارة حميمية تأخرت كثيرا».

وفي مجال أدب الطفل، فاز بجائزة المركز الأول لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة، كل من عمر الطاروطي وأحمد عبدالمحسن، عن كتاب «بجوار التبة وربما لا»، بينما فاز بجائزة المركز الثاني كل من آلاء عرفة وعزة السيد، عن كتاب «نبيل وعالمه الجميل».

شارك في تقييم الأعمال واختيار الفائزين في هذه الدورة 7 لجان تحكيم، ضمت 35 عضوا من كبار الأدباء والكتاب والسينمائيين والمسرحيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر

وجاء ذلك وسط حضور نخبة من المثقفين والكتاب والشخصيات العامة، ومنهم د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس أمناء الجائزة، وفريد زهران المرشح الرئاسي السابق، والدكتور كمال مغيث، والدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة الأسبق، والكاتبة ضحى عاصي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من رموز المجتمع، وأعضاء لجان التحكيم.

وأوضح الفنان حسين فهمي خلال تقديمه لحفل جائزة ساويرس الثقافية الـ ١٩، أنه بوقوفه على المسرح في حفل يهتم بالثقافة والأدب أرجعه لما ربته عليه أسرته واهتمامهم بتنمية روح الاطلاع لديه.

وتابع «حبي للفن والسينما كان الأهم، من خلال الفن والأدب نوسع مداركنا ونتفهم العالم حولنا، ونتأثر بكل كتاب نقرأه ونزداد معرفة».

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جدير بالذكر أن المسابقة تلقت خلال هذه الدورة 1202 استمارة تقديم في مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة سبع لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، كما تم رفع قيمة الجوائز هذا العام في كل فروع الجائزة، وإضافة جائزة (المركز الثاني) لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة.

أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

تعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.

وشكلت جائزة ساويرس منذ انطلاقها وعلى مدار 19 عامًا، قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

الروائي المصري فتحي إمبابي

فتحي إمبابي أديب وروائي وقاص مصري وُلد عام 1949، وتخرج من كلية الهندسة، وكان أحد قادة الحركة الطلابية في مصر خلال سبعينيات القرن العشرين، تأثرت أعماله الأدبية كثيرًا بتلك الفترة، وبالتحولات السياسية والاجتماعية التي حدثت في مصر والوطن العربي

ألف فتحي إمبابي العديد من المؤلفات التي تنوعت ما بين الأعمال الفكرية، والأدب السياسي، والمجوعات القصصية، والروايات، ومنها «العرس» و«نهر السماء» و«مراعي القتل» وحصل من خلالها على جائزة الدولة التشجيعية، و«أقنعة الصحراء» و«العلم» و«عتبات الجنة» و«رقص الإبل». وغيرها من المؤلفات السياسية والمجموعات القصصية.

كما ألف مسلسلا تليفزيونيًا واحدًا هو مسلسل «طيور الشمس» الذي عرضه التليفزيون المصري في عام 2002.

وتعد رواية «رقص الإبل» هي الرواية الثالثة في مشروع روايات النهر والتي بدأه الروائي فتحي إمبابي برواية «نهر السماء» ثم رواية «عتبات الجنة».