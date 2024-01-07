الثقافة الفلسطينة تلغي تكريم شاعر شارك في تأبين إسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

ألغت وزارة الثقافة الفلسطينية كل تقدير مُنح للشاعر سليمان دغش، ودعت كافة المؤسسات العربية والدولية لسحب أي تقدير أو تكريم منحته لدغش، خاصة جائزة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب التي حازها العام 2017.

استنكرت الوزارة مشاركة دغش في تأبين أحد جنود الإسرائيليين المنتمي لعائلته، و«مِن الذين شاركوا وتسبّبوا في قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها في غزة»، وفقا لصفحة الوزارة على «فيسبوك»

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشاعر الفلسطيني مشاركاً في تأبين الجندي القتيل سفيان دغش، وهو يلقي كلمة أمام تابوته المغطى بالعلم الإسرائيلي.

وأثارت مشاركة الشاعر في التأبين إدانات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، فبالإضافة إلى بيان وزارة الثقافة، كتب الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني: «سفور التطبيع وسقوط الوعي في اللحظة. كاشفة هي الحرب على غزة، أسقطت الأقنعة عن الأشخاص والدول، وأظهرت الحقيقة بيضاء من غير سوء».

وأضاف: «كان بإمكانك أيها الشاعر الراثي أن تقول: لا تزر وازرة وزر أخرى، وترفض ما كان. وتحافظ على سيرتك بعيداً عن الالتباس وتردي اللحظة. أما ولم تفعل فقد حذفت نفسك بنفسك. وعليه، فإننا ندعو لسحب التكريمات من الشاعر سليمان دغش، وعدم إنفاذ منحه جائزة اتحاد الأدباء والكتاب العرب لكتاب 48 والتي جرى منحه إياها العام 2017، وتكريم وزارة الثقافة الفلسطينية».

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وكتب الشاعر عمر شبانة على فيسبوك: «عار عليك يا سليمان دغش. عِشنا ورأينا شاعرًا فلسطينيًّا من قرية المغار في فلسطين المحتلة 1948، يرثي حفيده الجنديّ في جيش الكيان الصهيونيّ بعد سقوطه قتيلاً وهو يقاتل شعبنا الفلسطينيّ في غزة».

قلوبهم مع فلسطين وسيوفهم مع إسرائيل

وكتب ياسين عز الدين «انفصام الشخصية الذي يعيشه الكثيرون. هذا حساب سليمان دغش، وهو جد الجندي الدرزي الذي قتل في غزة قبل أيام. على اليمين ينعى حفيده الذي قتل وهو يقاتل مع جيش الاحتلال، وعلى اليسار يعرف بنفسه أنه سفير فلسطين في حركة شعراء العالم. في الحقيقة، الكثيرون من فلسطينيين وعرب يعيشون هذا الانفصام، قلوبهم مع فلسطين وسيوفهم مع إسرائيل، والحجة موجودة دائمًا: الظروف الخاصة والخصوصية. اليوم، لا مجال لميوعة المواقف، ولا للوقوف في المنتصف، فإن لم تكن مع فلسطين قولًا وعملًا فأنت مع إسرائيل».

وفي وقت سابق في العام 2019 كرم وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف الشاعر سليمان دغش لمناسبة حصوله على المرتبة الأولى لجائزة «بالمي» العالمية للشعر في إيطاليا.