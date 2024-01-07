  • Alwasat News
Atwasat

الثقافة الفلسطينة تلغي تكريم شاعر شارك في تأبين إسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 10:28 صباحا
الثقافة الفلسطينة تلغي تكريم شاعر شارك في تأبين إسرائيلي
الشاعر الفلسطيني سليمان دغش. (الإنترنت)
alwasat radio

ألغت وزارة الثقافة الفلسطينية كل تقدير مُنح للشاعر سليمان دغش، ودعت كافة المؤسسات العربية والدولية لسحب أي تقدير أو تكريم منحته لدغش، خاصة جائزة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب التي حازها العام 2017.

 استنكرت الوزارة مشاركة دغش في تأبين أحد جنود الإسرائيليين المنتمي لعائلته، و«مِن الذين شاركوا وتسبّبوا في قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها في غزة»، وفقا لصفحة الوزارة على «فيسبوك»

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشاعر الفلسطيني مشاركاً في تأبين الجندي القتيل سفيان دغش، وهو يلقي كلمة أمام تابوته المغطى بالعلم الإسرائيلي.

وأثارت مشاركة الشاعر في التأبين إدانات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، فبالإضافة إلى بيان وزارة الثقافة، كتب الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني: «سفور التطبيع وسقوط الوعي في اللحظة. كاشفة هي الحرب على غزة، أسقطت الأقنعة عن الأشخاص والدول، وأظهرت الحقيقة بيضاء من غير سوء».

وأضاف: «كان بإمكانك أيها الشاعر الراثي أن تقول: لا تزر وازرة وزر أخرى، وترفض ما كان. وتحافظ على سيرتك بعيداً عن الالتباس وتردي اللحظة. أما ولم تفعل فقد حذفت نفسك بنفسك. وعليه، فإننا ندعو لسحب التكريمات من الشاعر سليمان دغش، وعدم إنفاذ منحه جائزة اتحاد الأدباء والكتاب العرب لكتاب 48 والتي جرى منحه إياها العام 2017، وتكريم وزارة الثقافة الفلسطينية». 

-غزة «رأس الحربة» في فعاليات الدورة الــ 14 من «مهرجان المسرح العربي» في بغداد
مشاهد تمثيلية أمام البيت الأبيض تحاكي القصف الإسرائيلي على غزة (صور)
مسرح الحرية في الضفة الغربية يتحدى الاحتلال ويقاوم بالفن

وكتب الشاعر عمر شبانة على فيسبوك: «عار عليك يا سليمان دغش. عِشنا ورأينا شاعرًا فلسطينيًّا من قرية المغار في فلسطين المحتلة 1948، يرثي حفيده الجنديّ في جيش الكيان الصهيونيّ بعد سقوطه قتيلاً وهو يقاتل شعبنا الفلسطينيّ في غزة».

قلوبهم مع فلسطين وسيوفهم مع إسرائيل
وكتب ياسين عز الدين «انفصام الشخصية الذي يعيشه الكثيرون. هذا حساب سليمان دغش، وهو جد الجندي الدرزي الذي قتل في غزة قبل أيام. على اليمين ينعى حفيده الذي قتل وهو يقاتل مع جيش الاحتلال، وعلى اليسار يعرف بنفسه أنه سفير فلسطين في حركة شعراء العالم. في الحقيقة، الكثيرون من فلسطينيين وعرب يعيشون هذا الانفصام، قلوبهم مع فلسطين وسيوفهم مع إسرائيل، والحجة موجودة دائمًا: الظروف الخاصة والخصوصية. اليوم، لا مجال لميوعة المواقف، ولا للوقوف في المنتصف، فإن لم تكن مع فلسطين قولًا وعملًا فأنت مع إسرائيل».

وفي وقت سابق  في العام 2019 كرم وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف الشاعر سليمان دغش لمناسبة حصوله على المرتبة الأولى لجائزة «بالمي» العالمية للشعر في إيطاليا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية

شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية
غريفيث: غزة باتت «مكاناً للموت واليأس» والعالم يقف متفرجاً

غريفيث: غزة باتت «مكاناً للموت واليأس» والعالم يقف متفرجاً
«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة

«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة
«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024

«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان

نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024

روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»

مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء

«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»

تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر ...
البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته

البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته

محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
لوحات الجمال والرومانسية عند فردريك لايتون فنان الكلاسيكية الواقعية
لوحات الجمال والرومانسية عند فردريك لايتون فنان الكلاسيكية ...
إعادة افتتاح قصر فيليب الثاني المقدوني في اليونان بعد 16 عاما من الترميم
إعادة افتتاح قصر فيليب الثاني المقدوني في اليونان بعد 16 عاما من ...
مصرع الممثل الألماني كريستشن أوليفر مع ابنتيه بتحطم طائرة في الكاريبي
مصرع الممثل الألماني كريستشن أوليفر مع ابنتيه بتحطم طائرة في ...
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء ...
الكاتب والمسرحي الليبي علي الفلاح عضو تحكيم مهرجان المسرح العربي في دورته الـ14
الكاتب والمسرحي الليبي علي الفلاح عضو تحكيم مهرجان المسرح العربي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023...
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات......
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»...
«1200» إصدار جديد عن دار نشر الفضيل ببنغازي (خاص - بوابة الوسط)
«1200» إصدار جديد عن دار نشر الفضيل ببنغازي (خاص - بوابة ......
سينيسكا
سينيسكا...
المزيد
الثقافة الفلسطينة تلغي تكريم شاعر شارك في تأبين إسرائيلي
الثقافة الفلسطينة تلغي تكريم شاعر شارك في تأبين إسرائيلي...
النيجر تحاول جاهدة الحفاظ على موسيقاها التقليدية
النيجر تحاول جاهدة الحفاظ على موسيقاها التقليدية...
اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يهنئ الكوني بعامه الماسي
اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يهنئ الكوني بعامه الماسي...
الكاتب والمسرحي الليبي علي الفلاح عضو تحكيم مهرجان المسرح العربي في دورته الـ14
الكاتب والمسرحي الليبي علي الفلاح عضو تحكيم مهرجان المسرح ......
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء ......
المزيد