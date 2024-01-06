الكاتب والمسرحي الليبي علي الفلاح عضو تحكيم مهرجان المسرح العربي في دورته الـ14

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة عشرة، والذي تقام فعالياته في 10 يناير الجاري تحت شعار «نحو مسرح عربي جديد ومتجدد» عن تشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان من قامات مسرحية من مختلف الدول العربية .

وتشكلت اللجنة من كل من الكاتب المسرحي الليبي علي الفلاح، والمسرحي الفلسطيني حسام أبو عيشة، والمسرحي المصري د. سامح مهران، والمسرحي الأكاديمي اللبناني د. هشام زين الدين، برئاسة الفنان السوري الكبير أيمن زيدا، حسب موقع المهرجان الرسمي على الإنترنت

ويشارك في المهرجان في الدورة المقبلة 19 عرضًا، مقسة إلى ثلاث مسارات.

عروض المسار الأول كالتالي:

«اكستازيا» من المغرب تأليف وإخراج ياسين أحجام، و«الجلاد» من الإمارات لمسرح خورفكان للفنون من تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام محمد، و«بيت أبو عبدالله» من العراق للفرقة الوطنية للتمثيل من تأليف وإخراج أنس عبدالصمد، و«تكنزا قصة تودة» من المغرب لفرقة فوانيس المسرحية، تأليف طارق الربح وإسماعيل الوعرابي وأمين ناسور وإخراج أمين ناسور، وعرض «ثورة» من الجزائر للمسرح الجهوي لسيدي بلعباس عن الجثة المطوقة لكاتب ياسين من إعداد هشام بوسهلة ويوسف ميلة وإخراج عبدالقادر جريو، وعرض «حلمت بيك البارح» من تونس للمسرح الوطني التونسي تأليف لبنى مليكة وإخراج لبنى مليكة وابراهيم جمعة، وعرص «حياة سعيدة» من العراق لنقابة الفنانين العراقيين - المركز العام من تأليف علي عبدالنبي الزيدي وإخراج كاظم نصار، ومسرحية «زغنبوت» من الإمارات لمسرح الشارقة الوطني من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري.

- غزة «رأس الحربة» في فعاليات الدورة الــ 14 من «مهرجان المسرح العربي» في بغداد

- علي الفلاح عضوا بمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

- المسرح على طريقة «علي الفلاح»

بالإضافة لعروض أخرى هي: «سدرة الشيخ»، من عُمَان، لفرقة صلالة الأهلية للفنون المسرحية، عن رواية الشيخ الأبيض للشيخ سلطان بن محمد القاسمي، اقتباس وإخراج عماد محسن الشنفري، و«صفصاف» من العراق للفرقة الوطنية للتمثيل بالتعاون مع مشغل دنيا للإنتاج السينمائي والمسرحي، من تأليف وإخراج علي عبدالنبي الزيدي، وعرض «صمت» من الكويت لمسرح سليمان البسام من تأليف وإخراج سليمان البسام، وعرض «غدا وهناك» من تونس تابع المسرح الوطني التونسي من تأليف نعمان حمدة ومريم الصوفي وإخراج نعمان حمدة، وعرض «فريمولوجيا» من الأردن تأليف وإخراج د. الحاكم مسعود.

مسرحيات المسارين الثاني والثالث

أما مسرحيات المسارين الثاني والثالث وهي سبع مسرحيات فقد جاءت على النحو التالي: «أنتيجوني» من الأردن لمسرح الرحالة عن أنتيجوتي لجان أنوي، إعداد وإخراج حكيم حرب و«ترنيمة الانتظار» من العراق تابع الفرقة الوطنية للتمثيل مأخوذة عن «في انتظار فلاديمير» لمثال غازي إخراج علي حبيب، وعرض «كلام» من المغرب لمسرح الشامات - المركز الثقافي المنوني من تأليف محمد برادة مأخوذ من نص «كلام يمحوه كلام» وإخراج بوسلهام الضعيف.

وعرض «جنون الحمائم» من العراق المركز الثقافي الفرنسي ودائرة السينما والمسرح لعواطف نعيم عن سوء تفاهم ألبير كامو من إخراج د. عواطف نعيم، وعرض «مترو غزة» من فلسطين لمسرح الحرية – مخيم جنين، عن نص لخولة إبراهيم، إعداد محمد أبو سل، إخراج الفرنسي هيرفي لويشيمول.