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مصرع الممثل الألماني كريستشن أوليفر مع ابنتيه بتحطم طائرة في الكاريبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 10:56 صباحا
مصرع الممثل الألماني كريستشن أوليفر مع ابنتيه بتحطم طائرة في الكاريبي
الممثل الألماني كريستشن أوليفر خلال عرض أول لفيلم سينمائي بلوس أنجليس، فبراير 2020 (أ ف ب)
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أعلنت السلطات المحلية الألمانية مصرع الممثل كريستشن أوليفر مع ابنتيه إثر حادث تحطم طائرة خاصة في منطقة البحر الكاريبي بالقرب من جزيرة بيتيت نيفيس الواقعة ضمن أرخبيل ساينت فنسنت أند ذي غرينادينز.

وأوضحت الشرطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الطائرة الصغيرة التي كانت تقل الممثل المعروف بدورَيه في فيلمي «سبيد رايسر» و«سيفد باي ذي بِل» تحطمت، الخميس، في المحيط بعد لحظات قليلة من إقلاعها، حسب وكالة «فرانس برس». 

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وأشار بيان الشرطة إلى أن «ثلاثة ركاب كانوا موجودين في الطائرة، هم: كريستشن كليبسر، وهو الاسم الحقيقي للممثل، وابنتاه».

فتح التحقيقات حول الحادث
وأفادت الشرطة بأن خفر السواحل انتشلوا جثثهم من الطائرة، ثم أكد الطبيب الشرعي وفاتهم. وبينما يجري تشريح الجثث، فُتح تحقيق في الحادث.

غادرت الطائرة جزيرة بيكيا منتصف النهار، وكان يُفترَض أن تتجه إلى جزيرة ساينت لوتشيا، بحسب الشرطة.

ولم يتجاوز كريستشن الحادية والخمسين، وفي رصيده عدد من الأفلام والمسلسلات في ألمانيا وهوليوود.

ومن أبرز الأعمال التي مثّل فيها المسلسل الألماني «ألارم فور كوبرا 11»، وتولى أدواراً مساعِدة في أفلام أميركية كبرى، من أبرزها «سبيد رايسر» و«إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستيني».

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