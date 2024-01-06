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وفاة نجم «ستارسكي أند هاتش» عن 80 عاما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 10:07 صباحا
وفاة نجم «ستارسكي أند هاتش» عن 80 عاما
الممثلان بول مايكل غلاسر (يسار) وديفيد سول في العرض الأول لفيلم «ستارسكي أند هاتش» بلوس أنجليس، 26 فبراير 2004 (أ ف ب)
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أعلنت، الجمعة، زوجة الممثل ديفيد سول، المولود في شيكاغو الأميركية، وفاته عن 80 عاما. وقد حاز الراحل الجنسية البريطانية، لتمضية ما تبقى من حياته مع زوجته البريطانية.

وقالت هيلين سنيل في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «ديفيد سول.. الزوج والأب والجد والأخ الحبيب.. توفي أمس بعد معركة شجاعة من أجل الحياة محاطاً بعائلته المحبة».

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واشتُهر سول خصوصا في السبعينات بدور المحقق «كينيث هاتش هاتشينسون» في مسلسل الجريمة الكلاسيكي «ستارسكي أند هاتش»، وحاز الجنسية البريطانية العام 2004 بهدف تمضية ما تبقى من حياته مع زوجته البريطانية، كما كان يؤكد في تصريحات سابقة.

وأضافت سنيل: «ابتسامته وضحكته وشغفه بالحياة سوف تعلق في ذاكرة كثر ممّن أثّر فيهم».

أصدر خمسة ألبومات موسيقية
وتشارك ديفيد سول في «ستارسكي أند هاتش»، الذي عُرض على مدى 92 أسبوعا في الولايات المتحدة بين 1975 مايو 1979، البطولة مع بول مايكل غلاسر، وشكّلا ثنائياً فنياً في سيارة «فورد غران تورينو» الحمراء الشهيرة المخططة بالأبيض.

ويظهر المسلسل مغامراتهما في مدينة باي سيتي المتخيلة، حيث كان الشرطيان يتلقيان المساعدة من «هاغي بير براون»، مخبرهما المخلص الذي أدى دوره أنطونيو فارغاس.

وأُنتج فيلم روائي طويل في العام 2004 مقتبس من مسلسل «ستارسكي أند هاتش»، وتولى أوين ويلسون الدور الذي أداه ديفيد سول قبل 30 عاماً، بينما جسد بن ستيلر شخصية بول مايكل غلاسر.

وفي ذروة شهرته، اتجه ديفيد سول أيضاً إلى الموسيقى، وسجل خمسة ألبومات.

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