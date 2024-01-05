أسماء الفائزين بجائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميّز عن الفائزين في موسمها التاسع بجائزة التميز في مجال التعليم والتدريب، في المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة.

ونشرت الصفحة الخاصة بالمسابقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نتائج الموسم التاسع من المسابقة.

وجاءت نتيجة الفائزين من المنطقة الوسطى، وتشمل قصر خيار والخمس وزليتن ومصراتة، من الذين تحصلوا علي لقب التميز للعام 2023 وهم:

أ. مبروكة فرج زوينخ

أ. مفيدة ميلود جالوتا

أ. فاطمة الهادي أبو ليفة

أ. ليلى امحمد اسبيقه

أ. نوارة محمد وريث

أ. آمنة امحمد الشحمي

أ. فاطمة فرج احريبه

أ. عائشة سليمان أحمد

أ. ليلى سالم العجيلي

أ. سليمة فرج العماري

أ. سالمة عمر أبو جمرة

أ. حنان محمد العماري

والفائزون على مستوى منطقة الواحات:

أ. عبدالله محمد سكران

أ. مستورة عبدالحميد دقاني

أ. شريفة محمد بركة

أ. صالحة حسين جبر

أ. وفاء محمد علي

المنطقة الجغرافية الشرقية

أ. صفية أحمد حامد

أ. أحلام يونس محمد

أ. عمر عوض الطلحي

أ. كريمة محمد الطنيب

أ. نجلاء محمد بن غزي

أ. شوق عبدالرحمن العشيبي

أ. نعيمة رزق الله فضيل

أ. سعاد علي اللطيف

أ. أسماء عبدالقادر الفيتوري

أ. منصورة مفتاح المجبري

أ. رابحة أرحومة علي

- «طب الطوارئ» يحصد جائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز

- إعلان الفائزين بجائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز 2020

- لقب التميز من «جائزة ليبيا الدولية للإبداع» للأستاذة أحلام يونس الرفادي

منطقة سوق الجمعه وتاجوراء:

أ. زهرة عياد العباني

أ. حنان أبو القاسم البوزيدي

أ. حنان الجيلاني أبوستة

أ. حنان الضاوي الشاطر

أ. حنان سالم هجرس

أ. عائشة أبوبكر كريد

أ. عواطف محمد التركي

أ. فوزية رمضان قنود

أ. ماجدة سالم الغرياني

أ. ناجية محمد الدرباك

أ. نوال إبراهيم ساسي

أ. فاطمة امحمد بن صالح

أ. هيفاء عمار العماري