«أطوار».. معرض يبرز جوانب من الطفولة

طرابلس - بوابة الوسط

«أعمالها تعكس تأثرها بأسلوب بيكاسو فهي أميل للمدرسة التكعيبية لكنها ليست تكعيبية صرفة حيث تتداخل معها ملامح من المدرسة التعبيرية ودمج رؤيتها الخاصة، فاللوحات في المجمل خليط من روح بيكاسو وتجربتها مع الألوان». هكذا يقرأ كل من يشاهد معرض «أطوار» للفنانة التشكيلية ملاك الكوت الذي استضافته دار الفقيه حسن، السبت.

لوحات المعرض عكست جانباً من حوارات الإنسان مع نفسه أو مع غيره، وتلاحق الأعمال أيضاً نظرة الكائن البشري للزمن وأهم تحدياته وهو مواجهة المعتاد والنظر إلى المستقبل.

وحول فلسفة المعرض أوضحت الفنانة ملاك الكوت أن اللوحات تبين المراحل أو التطورات التي يمر بها الإنسان سواء كانت سلبية أم إيجابية. وتحدثت ملاك عن أن اختياراتها اللونية كانت عشوائية بمعنى أنها لم تتجه إلى لون محدد والتركيز عليه، فهي أرادت في النهاية الاحتفاء بالألوان لأنها ترمز للتنوع إضافة للتوازن بحكم وجود ألوان فاقعة وباردة توجب بثها في الأعمال بصورة لا تظهر ألوانا على حساب الأخرى.

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وقالت ملاك «الأعمال توضح كيف تؤثر المشاكل بالبيت أو على الإنسان عموماً وعلى الطفل بشكل خاص، وكيف تلازم تلك المشاكل الطفل حتى يكبر وتصبح ماثلة في شخصيته وذاكرته وتؤثر في سلوكه مع الآخرين ويتحول بالتالي إلى إنسان آخر يعيش في الحاضر بأحداث الماضي».

أيضا تبرز في الأعمال بشكل واضح لغة الوجوه وتقاسيمها بنفس تكعيبي وترجع ملاك ذلك لشغفها بالإنسان، كيف يتحرك ويمارس طقوسه اليومية، مشاعره وأحاسيسه التي يترجمها جسده بالدرجة الأولى.

وعن سيرتها مع الرسم تضيف ملاك: «لا أبالغ لو قلت أن علاقتي مع الألوان بدأت منذ أن كنت في الروضة، ومن ساعد موهبتي على التطور هي أمي حيث كانت تمارس هواية الرسم. خضت تجربة أساليب عديدة في الرسم لكنها لا تعبر عن خيالي أو أفكاري بالشكل المطلوب، ووجدت في النهاية عالم التكعيبية إلى حد ما حقق نوعاً من الحضور لأفكاري وطموحي الفني».

لوحات تعبر عن عالم المنزل

ملاك ذكرت أن لوحاتها توضح ملامح من لحظات الدفء العائلي داخل البيت، وأنماطاً عديدة وتمثلات لهذا العالم، فنرى مثلا لحظة جلوس لإفطار صباحي أو جلسة مسائية لاحتساء القهوة، حيث تتقابل الفتاتان على الطاولة وتتبادلان الابتسامة، وتساعد الألوان على رسم المظلة النفسية للمشهد مع ملامسة جانب من ديكور البيت، إلا أن تعانق المشاعر وتواصلها عبر لغة الجسد والوجوه تحديداً، رفع من قيمة مشهديتها وحقق شرطاً فنياً مهماً وهو وضع المتلقي في صورة الحدث، حيث تصبح هذه العادة اليومية جسراً للكثير من المشاهد المخزنة في ذاكرتنا، وتلقي بظلالها على مواقف كنا شهوداً عليها أو جزءاً منها.

ونرى في لوحة أخرى صورة لسبعة أشخاص بمشاعر مختلطة تعكسها ألوان الملابس ومنظر الأجساد، إضافة إلى لغة العيون، شخوص تقف بمحاذاة بعضها البعض وتحاول التعبير عن عالمها إما بالصمت أو الابتسام أو التجهم، كل منها يحكي علاقته مع الحياة بملامح الوجه، وفي المجمل تعكس الصورة مقطعاً من تفاعل الإنسان مع الصديق والأخ والأخت وغيرها كما توضح حاجتنا لأن نعزز التواصل لإزاحة جزء من اغترابنا الداخلي قدر الإمكان.

يحتاج البشر أحياناً إلى حيلة لتفريغ الألم، وتقوم الذاكرة دائما بتولي هذه المهمة، حيث تخبرنا لوحة طفل يلهو بألعابه عن عالم البراءة المفقود، عدا أن الطفل وهو مرموز المستقبل يجب أن يتحرك في فضاء بيئة صحية يمارس فيها طقوسه الطفولية بعيداً عن الحزن والضيق والتوتر، لوحة الطفل والألعاب تختصر الكثير من المجلدات وآلاف الكلمات، فهي تجسد الزمن في أبعاده الثلاثة (الماضي، الحاضر، المستقبل).

في لوحة المرآة أيضاً لغة الصمت تصبح هي العنوان الأبرز، إذ تبحر السيدة إلى ذاتها في حوار جواني يحتاجه كل منا لتفريغ أكبر قدر ممكن من الطاقة السلبية المحتشدة في داخلنا، فالمرآة هي مواجهة الذات بأسئلة نخجل أو نفشل في الإجابة عنها أمام الناس فيما تندلق انسيابياً ونحن نواجه ذواتنا في المرآة، تفصل المرآة اللونين الأحمر والأزرق، وبذا يمكننا قراءة اللوحة في اتجاهين، الأزرق يفسره الأحمر والعكس، وفيما يمثل الأزرق الهدوء الظاهر ربما في كياننا الفيزيائي فإن اللون الأحمر يعكس ما يخفيه هذا الهدوء من عاطفة وغضب.

هكذا تترابط مفردات «أطوار» في خط نفسي واحد يعبر عن فيض عوالمنا الدفينة ويلقي بظلال أسئلة الذات ومعنى وجودها في الحياة وسبيل الإبحار في موجها المتلاطم.

«أطوار».. معرض يبرز جوانب من الطفولة. (بوابة الوسط)

«أطوار».. معرض يبرز جوانب من الطفولة. (بوابة الوسط)