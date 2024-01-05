  • Alwasat News
Atwasat

المنتدى الليبي للإعلام يكرم رموزا فنية وثقافية وإعلامية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 10:22 صباحا
المنتدى الليبي للإعلام يكرم رموزا فنية وثقافية وإعلامية
المنتدى الليبي للإعلام يكرم رموزا فنية وثقافية وإعلامية، 4 يناير 2024. (فيسبوك)
alwasat radio

نظم منتدى ليبيا للإبداع، صباح أمس الخميس، حفلا لتكريم عددا من الرموز الفنية والإعلامية والثقافية الليبية تحت عنوان «يوم الوفاء».

وجاءت الفعالية التي أقيمت بقاعة المؤتمرات بأكاديمية الدراسات العليا - جنزور، بإشراف من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ورعاية هيئة السلامة الوطنية، حسبما جاء في صفحة الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون - ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح
القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»
هيئة الصحافة وكلية الآداب تحتفيان بالمصراتي صحفيا ومؤرخا

شارك في الحفل رئيس هيئة السلامة الوطنية لواء عثمان إبراهيم المليقطة ونائب رئيس الهيئة لواء امحمد مختارعلي الشناق، ورئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون عبدالباسط أبو قندة، بحضور عديد الرموز السياسية والثقافية والفنية والإعلامية.

تكريم عدد من الشخصيات البارزة
وجرى تكريم عدد من الشخصيات البارزة في المجالات الفنية والثقافية والإعلامية وهم، عبدالله الزروق الورفلي، ومحمد الطاهر كرزة، وإدريس حمد الطاروس، ومحمود علي أبودربالة، ومحمد عبدالسلام أبوغراف.

وأعرب أبو قندة عن سعادته بهذا التكريم الذي يعد تقديراً لجهود كوكبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين والمثقفين والأدباء في الساحة الفنية الليبية، واحتراماً لمسيرتهم الطويلة الرائدة في مجالاتهم وما قدموه طيلة العقود الماضية للفن الليبي.

المنتدى الليبي للإعلام يكرم رموزا فنية وثقافية وإعلامية، 4 يناير 2024. (فيسبوك)
المنتدى الليبي للإعلام يكرم رموزا فنية وثقافية وإعلامية، 4 يناير 2024. (فيسبوك)
المنتدى الليبي للإعلام يكرم رموزا فنية وثقافية وإعلامية، 4 يناير 2024. (فيسبوك)
المنتدى الليبي للإعلام يكرم رموزا فنية وثقافية وإعلامية، 4 يناير 2024. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني

شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني
تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند

تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند
أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني

أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني
دراسة: لعبة «سوبر ماريو اوديسي» تساعد في علاج الاكتئاب

دراسة: لعبة «سوبر ماريو اوديسي» تساعد في علاج الاكتئاب
بوفون يقدم اقتراحا ثوريا وغريبا لتطوير لوائح كرة القدم

بوفون يقدم اقتراحا ثوريا وغريبا لتطوير لوائح كرة القدم
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية!

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية!
النائب العام: إحالة 137 طلب نشرة حمراء إلى «الإنتربول»

النائب العام: إحالة 137 طلب نشرة حمراء إلى «الإنتربول»
الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا

الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟
مجلس الدولة يطالب بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة

مجلس الدولة يطالب بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
مؤسسة النفط ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة

مؤسسة النفط ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة
كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين

ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين
الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي

الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي
جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024

جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024
هل تطبّق ليبيا قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل» بـ«أثر رجعي»؟

هل تطبّق ليبيا قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل» بـ«أثر رجعي»؟
تقرير دولي: الحقول النفطية البحرية تلعب دورًا محدودًا في ليبيا

تقرير دولي: الحقول النفطية البحرية تلعب دورًا محدودًا في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: ماذا حدث في منزل الصادق الغرياني؟

شاهد في «وسط الخبر»: ماذا حدث في منزل الصادق الغرياني؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيسة جامعة هارفرد المستقيلة تندد «بأكاذيب وإهانات» وراء الحملة ضدها
رئيسة جامعة هارفرد المستقيلة تندد «بأكاذيب وإهانات» وراء الحملة ...
النجم الفرنسي آلان ديلون في وضع صحي «متدهور»
النجم الفرنسي آلان ديلون في وضع صحي «متدهور»
صالون إحسان عبدالقدوس الثقافى يعلن عن الفائزين فى القصة القصيرة والمقال النقدى
صالون إحسان عبدالقدوس الثقافى يعلن عن الفائزين فى القصة القصيرة ...
شاهد على «صباح الوسط»: مداخلة رمضان كرنفودة مخرج الفيلم الوثائقي «فزان بين الماضي والحاضر والمستقبل»
شاهد على «صباح الوسط»: مداخلة رمضان كرنفودة مخرج الفيلم الوثائقي ...
حفل تسليم شهادات تسجيل المواقع التاريخية على قوائم الإيسيسكو الإثنين القادم
حفل تسليم شهادات تسجيل المواقع التاريخية على قوائم الإيسيسكو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023...
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات......
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»...
«1200» إصدار جديد عن دار نشر الفضيل ببنغازي (خاص - بوابة الوسط)
«1200» إصدار جديد عن دار نشر الفضيل ببنغازي (خاص - بوابة ......
سينيسكا
سينيسكا...
المزيد
المنتدى الليبي للإعلام يكرم رموزا فنية وثقافية وإعلامية
المنتدى الليبي للإعلام يكرم رموزا فنية وثقافية وإعلامية...
«ليبيا: صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟» كتاب جديد للباحثة ريم البركي
«ليبيا: صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟» كتاب جديد للباحثة ريم ......
آلان ديلون يعتزم مقاضاة نجله أنتوني بعد تصريحات مسيئة للإعلام
آلان ديلون يعتزم مقاضاة نجله أنتوني بعد تصريحات مسيئة ......
حفل تسليم شهادات تسجيل المواقع التاريخية على قوائم الإيسيسكو الإثنين القادم
حفل تسليم شهادات تسجيل المواقع التاريخية على قوائم الإيسيسكو......
شاهد على «صباح الوسط»: مداخلة رمضان كرنفودة مخرج الفيلم الوثائقي «فزان بين الماضي والحاضر والمستقبل»
شاهد على «صباح الوسط»: مداخلة رمضان كرنفودة مخرج الفيلم ......
المزيد