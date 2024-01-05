المنتدى الليبي للإعلام يكرم رموزا فنية وثقافية وإعلامية

القاهرة - بوابة الوسط

نظم منتدى ليبيا للإبداع، صباح أمس الخميس، حفلا لتكريم عددا من الرموز الفنية والإعلامية والثقافية الليبية تحت عنوان «يوم الوفاء».

وجاءت الفعالية التي أقيمت بقاعة المؤتمرات بأكاديمية الدراسات العليا - جنزور، بإشراف من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ورعاية هيئة السلامة الوطنية، حسبما جاء في صفحة الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون - ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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شارك في الحفل رئيس هيئة السلامة الوطنية لواء عثمان إبراهيم المليقطة ونائب رئيس الهيئة لواء امحمد مختارعلي الشناق، ورئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون عبدالباسط أبو قندة، بحضور عديد الرموز السياسية والثقافية والفنية والإعلامية.

تكريم عدد من الشخصيات البارزة

وجرى تكريم عدد من الشخصيات البارزة في المجالات الفنية والثقافية والإعلامية وهم، عبدالله الزروق الورفلي، ومحمد الطاهر كرزة، وإدريس حمد الطاروس، ومحمود علي أبودربالة، ومحمد عبدالسلام أبوغراف.

وأعرب أبو قندة عن سعادته بهذا التكريم الذي يعد تقديراً لجهود كوكبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين والمثقفين والأدباء في الساحة الفنية الليبية، واحتراماً لمسيرتهم الطويلة الرائدة في مجالاتهم وما قدموه طيلة العقود الماضية للفن الليبي.

المنتدى الليبي للإعلام يكرم رموزا فنية وثقافية وإعلامية، 4 يناير 2024. (فيسبوك)

المنتدى الليبي للإعلام يكرم رموزا فنية وثقافية وإعلامية، 4 يناير 2024. (فيسبوك)