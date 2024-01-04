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صالون إحسان عبدالقدوس الثقافى يعلن عن الفائزين فى القصة القصيرة والمقال النقدى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 06:55 مساء
صالون إحسان عبدالقدوس الثقافى يعلن عن الفائزين فى القصة القصيرة والمقال النقدى
الأديب المصر الراحل إحسان عبدالقدوس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أُعلنت، منذ قليل، نتيجة جائزة صالون إحسان عبدالقدوس الثقافي لعام 2023 في مجالي القصة القصيرة والمقال النقدي، وسيجري توزيع شهادات التقدير والجوائز على الفائزين ابتداءً من يوم الإثنين 8 يناير الجاري من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

الفائزون في فرع القصة القصيرة
أما عن الفائزين في القصة القصيرة فهم كل من: ثريا عبدالبديع محمد عكاشة عن قصتها «عشية ليلة عيد الحب»، ومنى فتحي حسن حسن عن قصتها «يا قلبي لا تحزن»، وإيمان السيد يحيى محمد عنان عن قصتها «آيل للسقوط»، وإيريني سمير حكيم شحاتة عن قصتها «السلم والثعبان»، وأيمن الداكر حمدون إسماعيل عن قصته «التوت الأحمر»، وأخيرًا إيمان محمود محمد محمد عن قصتها «أربا».

 فرع المقال النقدي
أما فرع المقال النقدي فقد فاز فيه كل من الدكتور أيمن إبراهيم أحمد تعيلب عن مقاله «التخييل السردي وإعادة بناء التاريخ.. قراءة نقدية في رواية أفندينا للكاتب محسن الغمري»، والدكتورة ندا الحسيني ندا يوسف عن مقالها «التقديم والتأخير في تراكيب الجملة العربية في رواية (الحياة فوق الضباب لإحسان عبدالقدوس»، والدكتور محمود النوبي أحمد سليمان عن مقاله «الواقعي والدال السردي.. قراءة في مفازة العابرين لناصر خليل».

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وأيضا في فرع المقال النقدي فازت د. صباح صابر حسين أبوشحاتة عن مقالها «الوصف في مسراوية بنك القلق لتوفيق الحكيم.. دراسة نقدية تحليلية»، والدكتورة شيرين أحمد السيد عشماوي ياسين عن مقالها «ظواهر استخدام الاسم المبني في قصة (دنيا جديدة) لمحمود تيمور.. دراسة نحوية نقدية»، والدكتور السعيد محمد السعيد المرسي الغزاوي عن مقاله «الأنسنة والتأويل في رواية «حجر العاشق» لأحمد فضل شبلول، والأستاذ إبراهيم محمد حمزة محمد صبح عن مقاله «خرق التابو.. قراءة في روايات إحسان عبدالقدوس».

يذكر أن المشرف العام على الجائزة هو الأديب  يوسف نوفل، وتأتي الجائزة اتساقًا لدور الصالون في مواصلة البحث عن المواهب الأدبية وإتاحة الفرصة أمام كل صاحب قلم للمشاركة في إثراء الحركة الثقافية بالدماء الجديدة والواعدة.

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