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المخرج الليبي محمد الصادق عضو لجنة تحكيم مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بتونس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 08:44 مساء
المخرج الليبي محمد الصادق عضو لجنة تحكيم مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بتونس
شعار مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما. (الإنترنت)
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 أعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السادسة التي مقررا انطلاقها خلال الفترة من 27 أبريل وحتي 1 مايو  2024 بدولة تونس.

 وقال رئيس المهرجان الفنان إكرام عزوز من خلال الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن أعضاء لجنة التحكيم هم الفنان العراقي غانم حميد رئيساً للجنة، والأعضاء هم: الفنان السعودي إبراهيم عسيري، والفنان التونسي ريان قروي، والفنان والمخرج الليبي محمد الصادق.

جدير بالذكر أن المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج هو مهرجان متخصص في تقديم عروض المونودراما  مختلف دول العالم.

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والمونودراما هي مسرحية يقوم بتمثيلها ممثل واحد يكون الوحيد الذي له حق الكلام على خشبة المسرح. فقد يستعين النص المونودرامي في بعض الأحيان بعدد من الممثلين، ولكن عليهم أن يظلوا صامتين طول العرض وإلا انتفت صفة «المونو»، وهي كلمة يونانية الأصل بمعنى واحد.

أبرز مهرجانات المونودراما العربية
ومن أبرز المهرجانات الفنية التي تحتفي بنوع المونودراما هي مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، ومهرجان «الكويت للمونودراما»، ومهرجان «مسرحيد» الذي أسسه الفنان الفلسطيني أسامة مصري، بتأسيس أول مهرجان للمونودراما في مدينة حيفا، واختار الاسم كمزيج بين كلمتي «مسرح» و«وحيد»، ومنذ ذلك اليوم أخذ الكثير من المسرحيين يطلقون هذه الكلمة على المونودراما.

 ومهرجان «مسرحيد» أقيم لمدة سنتين في حيفا منذ تأسس العام 1992، وبعد توقف لمدة ثماني سنوات، عاد للظهور مرّة أخرى في مدينة عكا عام 2001، وقد استمر منذ ذلك الحين إلى اليوم.

المخرج والممثل الليبي محمد الصادق. (الإنترنت)
المخرج والممثل الليبي محمد الصادق. (الإنترنت)
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