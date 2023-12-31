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إذاعة «بي بي سي» تنقل الاحتفال بمئوية بث رنة جرس «بيغ بن»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 02:45 مساء
إذاعة «بي بي سي» تنقل الاحتفال بمئوية بث رنة جرس «بيغ بن»
عقارب ساعة «بيغ بن» تشير إلى منتصف الليل في الأول يناير 2021 (أ ف ب)
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تنقل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الاحتفال بمرور مئة عام على بث صوت رنة جرس «بيغ بن» منتصف ليل الأحد الشهيرة عالمياً للمرة الأولى على الهواء مباشرة، معلنة -لأبعد بكثير من لندن- طيّ صفحة سنة وفتح أخرى.

وظلت «بي بي سي» تبث الـ«بونغ» على الهواء مباشرة منذ صعود مهندسها إيه جي درايلاند إلى سطح مقابل لمبنى البرلمان البريطاني في 31 ديسمبر 1923، ومعه ميكروفون، ليسجل رنّة ساعة «بيغ بن»، إيذاناً بالانتقال إلى العام 1924، حسب وكالة «فرانس برس».

جرس «بيغ بن» يقرع في رأس السنة
تكلفة تجديد برج ساعة «بيغ بن» تتضاعف

ويتكرر ذلك عند منتصف ليل الأحد إلى الإثنين على محطة «راديو 4» التابعة لـ«بي بي سي».
ويُبث الصوت المميز للرنّة مرتين يومياً على «راديو 4»، أولاهما في السادسة مساءً والثانية عند منتصف الليل، وكذلك في العاشرة ليلاً أيام الأحد.

متابعة الصيانة الموسمية
وبينما تحتفل لندن بليلة رأس السنة الجديدة، سيكون ميكانيكي الساعات أندرو سترينجواي في أعلى برج إليزابيث، الذي يبلغ ارتفاعه 96 متراً، ويضم ساعة «بيغ بن» وأربعة أجراس أخرى.

وسيتولى البالغ 37 عاماً مع زميليه الخبيرين في الساعات إجراء عمليات التدقيق الأخيرة، للتأكد من أن عقارب الساعة تعمل بشكل صحيح، وستدقّ في الوقت المناسب.

ورجّح سترينجواي، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن تكون احتمالات عدم سير الأمور على ما يرام ضئيلة. وقال: «هاجسنا الرئيسي في مناسبات مثل رأس السنة الجديدة هو ما إذا الرنّة ستنطلق وما إذا كانت ستحصل في الوقت المحدد».

وأضاف: «متحمس جداً، لكوني بجوار الأجراس في وقت ينظر فيه الجميع إلى الساعة وهي تُعلن بداية السنة الجديدة».

تقع «بيغ بن» في الجزء العلوي من برج إليزابيث، وهو الاسم الجديد الذي أطلق العام 2012 لمناسبة اليوبيل الماسي للملكة إليزابيث الثانية على «برج الساعة» الذي بدأ تشييده في أربعينات القرن التاسع عشر، وأُنجِز العام 1859، ويبلغ وزن الجرس فيه نحو 14 طنا.

طريقة ضبط الوقت تقليدية جدا
وخضع برج إليزابيث، الذي صممه المهندس أوغسطس بوجين، على الطراز القوطي الجديد، لورشة ترميم أطلقت في العام 2017، وهدفت إلى تصليح مينا الساعة وآلية عملها، بالإضافة إلى ترميم التشقّقات في البرج وتآكل السطح، وكذلك ترميم إطار المينا، لاستعادة لونه الأصلي الذي كان عليه في القرن التاسع عشر.

وقبل عملية التجديد، كان خبراء الساعات يفحصون دقة الوقت باستخدام الهواتف. إلا أن معايرة الساعة باتت تجرى بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» بفضل المختبر الفيزيائي الوطني.

لكنّ طريقة ضبط الوقت لا تزال تقليدية جداً، إذ تُستخدم فيها النقود المعدنية القديمة لإضافة أو إزالة الوزن من النوابض العملاقة للساعة، ما يسمح بزيادة أو أنقاص ثانية واحدة.

وقال سترينجواي بحماسة: «إنها مهنة رائعة». وعندما يتجول في لندن لا يسعه إلا أن ينظر إلى ساعة «بيغ بن»، ويقول في قرارة نفسه: «نعم، هي لا تزال تعمل».

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