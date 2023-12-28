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سبع سنوات سجن لشاعرين بسبب «قصيدة» في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 08:58 مساء
سبع سنوات سجن لشاعرين بسبب «قصيدة» في روسيا
الشاعران كاماردين وشتوفبا، خلال جلسة النطق بالحكم. (دويتش فيلة)
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حكمت محكمة في موسكو، اليوم الخميس، بالسجن لمدد تصل إلى سبع سنوات على شاعرَين روسيَين شاركا في جلسة قراءة عامة مناهضة للحرب.

وعند إعلان الحكم، هتف أنصار أرتيوم كاماردين (33 عاما) وإيغور شتوفبا (23 عاما) «عار!» وفق ما أفادت صحفية في وكالة «فرانس برس» كانت حاضرة في الجلسة، فيما قال يوري، والد أرتيوم كاماردين: «إنه تعسف مطلق!».

كما قالت والدته بلهجة ساخرة:«الجميع متساوون أمام القانون، لكن البعض يتمتعون بهذا الحق أكثر من غيرهم».

وأوقف أرتيوم كاماردين وإيغور شتوفبا في سبتمبر 2022 بعد مشاركتهما في جلسة قراءة عامة في ساحة تريومفالنايا في موسكو، قرب النصب التذكاري للشاعر فلاديمير ماياكوفسكي، نقطة التقاء المعارضين منذ العهد السوفياتي.

 قصيدة «اقتلني يا مسلح!»
وخلال تلك الجلسة، ألقى أرتيوم كاماردين قصيدة «اقتلني يا مسلح!»، المعادية للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وفي اليوم التالي، أوقف أثناء عملية تفتيش لمنزله قال إنه تعرض خلالها للضرب والاغتصاب بثقالة رياضية على أيدي شرطيين.

وكان الشاعران يحاكمان في البداية بتهمة «التحريض على الكراهية»، ثم اتُهما «بالدعوة العلنية إلى ارتكاب نشاطات ضد أمن الدولة».

وقبيل النطق بالحكم، الخميس، قرأ كاماردين بعض الأبيات من القصيدة التي يعتبر أنها «تكسر جدار الصمت» وتساعد على «إظهار المشاعر الحقيقية». وقال «الشعر هو الانتصار على الزمن وجلجلة السجين، والمحتجز».

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وفي خطابه الأخير الذي نشره أنصاره على تلغرام، قال كاماردين للمحكمة «لست بطلا، والذهاب إلى السجن بسبب معتقداتي لم يكن أبدا جزءا من خططي». وناشد القاضي السماح له «بالعودة إلى المنزل» متعهّدا في المقابل الابتعاد عن أي «موضوع حساس». وصرّح «معتقداتي لن تتغير، لكن يمكنني أن أضمن لك أنني لن أعبر عنها علنا بعد الآن».

وأوقفت الشرطة العديد من الأشخاص أمام المحكمة بعد انتهاء الجلسة بحسب منظمة «أفد-إنفو» المتخصصة غير الحكومية.

ويشار إلى أن الشرطة اقتادت ألكسندرا بوبوفا زوجة كاماردين لأنها تحدثت لوكالة «فرانس برس» قائلة إن الحكم «قاسٍ جدا» مضيفة «سبع سنوات بسبب الشعر!، بسبب جريمة غير عنيفة!». وتابعت «أردنا أن نصدق في أعماقنا أن الأمور ستكون أكثر سلاسة وسهولة، كان ضربا من الجنون أن نأمل. لو كانت لدينا محاكم عادية، لما وجد هذا الوضع».

وفي مايو، حكم على شاعر ثالث وهو نيكولاي داينيكو الذي أوقف في الوقت نفسه بالسجن أربع سنوات، وفقا لمنظمة «أفد-إنفو».

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