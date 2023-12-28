مدرج كعبار يستضيف ملتقى النقد في نسخته الرابعة.

طرابلس - بوابة الوسط

استقبل مدرج رشيد كعبار بجامعة طرابلس، الثلاثاء ملتقى النقد في دورته الرابعة، تحت عنوان (تمثلات الهم الوطني في الخطاب الأدبي الليبي)، بمشاركة نخبة من الكتاب والأكاديميين والمهتمين بشؤون النقد، من جامعات (طبرق، بنغازي، عمر المختار، سبها، مصراتة، صبراتة، الجامعة الأسمرية، الزنتان، سرت، طرابلس).

واستهل الدكتور عبدالله مليطان في الجلسة الافتتاحية التي أدارتها الإعلامية سعدة الهمالي حديثه قائلا: إذا كان الأدب في بعض ملامحه وصوره هو مرآة المجتمع فإن الكتابة الأدبية إبداعا كانت أم نقدا مالم تكن نابعة من عمق المجتمع ومعبرة عنه لا معنى لها وأن الكلمة التي لا تنزلنا من بروجنا لمعرفة الواقع ليست كلمة.

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وأضاف مليطان: الكاتب الذي لا يسهم في رفع صورة الواقع ليعيد رسمه وتشكيله بما يحقق تطلعاته لن يكون فاعلا مؤثرا ولن تكون كتاباته إلا مجرد تغريد.

ومن جانبها أكدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي أن مجالات الأدب والنقد تعد من أهم ركائز العمل الثقافي، كما عملت الوزارة لسنوات طويلة على نشر الكتب في مختلف المجالات الإبداعية كما تسعى وزارة الثقافة أيضا أن تكون الراعي الأول للمنجز الأدبي والنقدي في ليبيا.

دراسات عن السرد الكولونيالي وتنازعات الوطنية

وناقشت ورقات اليوم الأول للملتقى عدة موضوعات، منها ما يتعلق بشواغل السرد ما بعد الكولونيالي وهي ورقة للدكتور إبراهيم أنيس الكاسح تناول فيها هذا البعد من خلال رواية (صندوق الرمل) للروائية عائشة إبراهيم، إضافة إلى بحث للدكتور سليمان زيدان عن تنازعات الوطنية في الروايات الكونية.

وتطرق الدكتور محمود ملودة في دراسة تداولية إلى القصد التخاطبي للعنوان ومناسبته للمقصد النصي في روايتي (وميض في جدار الليل) و(السهل) للكاتب أحمد نصر، وتطرقت الدكتورة حليمة أنبيص إلى السرد وتشكل الهوية في رواية قصيل.

وتواصلت في اليوم التالي جلسات الملتقى عن السرد وتمثلات الهم الوطني والتي ناقشت (مفهوم الوطن عند الكاتبة عزة كامل المقهور) ورقة مقدمة من الباحثة أريج خطاب.

وتناول الدكتور أحمد المنصوري (الرمز ودلالته الوطنية في مجموعة السوأة القصصية للروائي عبدالله الغزال، وقدمت الدكتورة صباح أبوشاقور إطلالة نقدية على سينوغرافيا المسرح، وهي مقاربة هندسية في مسرحية (صاحب الخيال) للكاتب حسن المغربي.

ليبيا وجدل الجغرافيا والإنسان

وعن ملامح الذات في الرواية النسائية الليبية تعرضت الدكتورة حنان عبدالحفيظ إلى ما أسمته مغالطات بعض النقاد والكتاب في مباحثهم عن النص النسائي الليبي، مشيرة إلى خلطهم بين ما تكتبه المرأة في الرواية أو القصة وإسقاطه على حياتها الواقعية.

وطرحت الجلسات كذلك موضوعات عن ليبيا وجدل الجغرافيا والإنسان عبر قراءة بعض النماذج الشعرية المعاصرة.

وقدمت كذلك الباحثة نوارة عقيلة ورقة عن رواية (النص الناقص) للروائية عائشة الأصفر تتناول دور المناويل الذهنية في فهم السرد وأيضا ما يتعلق باللهجة الليبية وأبعادها.

وتعرضت الجلسات كذلك إلى تجارب وشهادات لكل من الكتاب (منصور أبوشناف ورامز النويصري والمكي مستجير والدكتور حسن الأشلم).

مبروكة توغي، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية اثناء كلمة لها بالملتقى

الدكتور أحمد المنصوري

الدكتورة حنان عبدالحفيظ

الدكتورة صباح ابو شاقور

الدكتور محمود ملودة

الدكتور سليمان زيدان

جانب من الحضور

جانب من الحضور