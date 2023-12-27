دراسة أميركية: الخرف عبء مالي كبير على العائلات

القاهرة - بوابة الوسط

أبرزت دراسة حديثة الآثار العميقة للخرف على الشؤون المالية للشخص، والمسؤوليات التي يضعها على أسرته.

ونشرت الدراسة، التي أجريت في كلية الطب جامعة «نيويورك» الأمريكية، في عدد ديسمبر من مجلة «جاما للطب الباطني»، وأظهرت أنه في غضون ثماني سنوات من تشخيص الخرف يعاني الأفراد ضغوطا مالية كبيرة، وزيادة الاعتماد على أفراد الأسرة ، بحسب وكالة «أ ش أ».

المصابون بالخرف يواجهون أكثر من ضعف الإنفاق

كما كشفت الدراسة أن الأشخاص المصابين بالخرف يواجهون أكثر من ضعف الإنفاق على الرعاية الصحية من نفقاتهم، وانخفاض مذهل بـ60% في صافي الثروة بالسنوات الثماني الأولى بعد التشخيص.

في المقابل، لم يواجه الأفراد من العمر نفسه والصحة دون الخرف مثل هذه التغييرات المالية الجذرية. وأحد الجوانب اللافتة للنظر في هذه الدراسة هو زيادة الطلب على الرعاية من العائلة والأصدقاء. ففي غضون عامين من ظهور الأعراض، يحتاج الأفراد المصابون بالخرف إلى ثلاثة أضعاف ساعات الرعاية من العائلة والأصدقاء مقارنة بمن لا يعانونه. كما كانوا أكثر عرضة لدخول دور رعاية المسنين بخمس مرات تقريبا، خاصة إذا كان لديهم دعم أسري أقل، وكان استخدام الرعاية المنزلية المدفوعة، التي لا يغطيها التأمين الصحي بالكامل في كثير من الأحيان، أعلى بكثير بين الأشخاص المصابين بالخرف.

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علاوة على ذلك، تضاعف الالتحاق بالمساعدة الطبية تقريبا في السنوات الثماني الأولى بعد تشخيص الخرف، ما يشير إلى ضائقة مالية شديدة، بينما ظل دون تغيير بالنسبة للأقران غير المصابين بالخرف.

واستخدم هذا التحليل الشامل بيانات من دراسة الصحة والتقاعد، التي شملت ما يقرب من 2400 بالغ يعانون الخرف، وعدد متساو من كبار السن المتطابقين دون الخرف.

«مطابقة درجة الميل»

واستخدم الباحثون تقنية تسمى «مطابقة درجة الميل» في مقارنة هاتين المجموعتين بدقة، وأكدت النتائج التأثير الممتد والمستمر للخرف على تقديم الرعاية غير المدفوعة الأجر بمتوسط 45 ساعة شهريا للأشخاص المصابين بالخرف، مقارنة بـ13 ساعة لأولئك الذين لا يعانون حتى ثماني سنوات بعد التشخيص. واستجابة لهذه التحديات، يجرى تنفيذ برامج جديدة من مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية.

وتشدد الدراسة على الحاجة إلى تحسين القرارات المتعلقة بالسياسات والتخطيط على المستويين الفردي والأسري مع تشخيص 6.7 مليون أميركي حاليا بالخرف. ومع توقع ارتفاع الأرقام، فإن فهم هذه التأثيرات أمر بالغ الأهمية.