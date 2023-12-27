أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

شهد عام 2023 مشاركة عربية في عدد من المهرجانات السينمائية، من أبرزها مهرجان كان السينمائي، الذي حازت ثلاثة أفلام عربية جائزته في قسم «نظرة ما» المخصص لتشجيع المواهب الشابة في المجال السينمائي.

غير أن الأفلام العربية بصفة عامة لم تتوج بجوائز رئيسية كبرى في المهرجانات السينمائية العالمية.

أول مشاركة لفيلم سوداني

فاز الفيلم المغربي «كلاب الصيد» للمخرج كمال لزرق بجائزة لجنة التحكيم، وحازت المخرجة المغربية أسماء المدير جائزة الإخراج عن فيلمها الوثائقي «كذب أبيض». بينما فاز الفيلم السوداني «وداعا جوليا» للمخرج محمد كردفاني بجائزة الحرية، وهي أول مشاركة لفيلم سوداني، بينما شارك الفيلم التونسي «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية، في المسابقة الرسمية.

وتألقت أسماء المدير في مهرجان مراكش الدولي للفيلم، وحازت جائزة النجمة الذهبية، وهي الجائزة الكبرى، لتكون المرة الأولى التي يتوج فيها فيلم مغربي بهذه الجائزة منذ انطلاق المهرجان الأكبر من نوعه في المملكة.

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وفاز الفيلم اللبناني «يرقة» للشقيقتين ميشيل ومانويل كسرواني بجائزة «الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير» في مهرجان برلين السينمائي، كما فاز فيلم «المرهقون» للمخرج اليمني عمرو جمال على جائزة أمنستي الدولية لحقوق الإنسان في المهرجان ذاته.

ولم تحقق السينما العربية أيّ تتويج في مهرجان البندقية، كما خرجت مبكراً من ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، فيما أجلت نسخة هذا العام من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ولم تحقق السينما المصرية نجاحات كبيرة خلال هذا العام في المهرجانات العالمية.