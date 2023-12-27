اشتباه بانتحار نجم «باراسايت» لي سون كيون في كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

ترك الممثل الكوري الجنوبي لي سون كيون رسالة بجانب جثته التي عُثر عليها الأربعاء في سيول بعد شهرين من مواجهته لتحقيقات يتهم فيها بتعاطي المخدرات، مما يرجح أنها عمليه انتحار.

ووُجدت جثة الممثل البالغ 48 عاما الشهير بدوره في فيلم «باراسايت» الحائز جوائز أوسكار العام 2020 داخل سيارة متوقفة في منطقة سيونغبوك في شمال العاصمة الكورية الجنوبية، حسب ما أفاد مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة «فرانس برس».

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وبحسب مصدر آخر في الشرطة نقلته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، فإن الممثل ترك رسالة تشبه «الوصية»، بما يدعم فرضية الانتحار.

وكان لي سون كيون يخضع للتحقيق منذ أكتوبر للاشتباه في تعاطيه الحشيش وغيرها من المؤثرات العقلية، وهي جريمة كبرى في البلاد.

وشوّهت هذه الفضيحة في هذا البلد الصارم للغاية في هذا الشأن صورة الممثل وحرمته على الفور من الظهور التلفزيوني وعقود الإعلانات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية.

استجواب ثالث للشرطة امتد لـ19 ساعة

وخضع في 23 و24 ديسمبر لاستجواب ثالث من الشرطة استمر 19 ساعة، بحسب وكالة «يونهاب».

وتحدث الممثل إلى الصحفيين قبل استجواب سابق في مركز الشرطة في إنتشون بالقرب من سيول في نهاية أكتوبر قائلًا «أعتذر بصدق عن تخييبي أمل الكثير من الناس من خلال التورط في مثل هذا الحادثة المزعجة».

وأضاف «آسف لعائلتي التي تعاني من هذا الألم الشديد في هذا الوقت مرة أخرى، أعتذر بصدق للجميع».

واشتبه في تناوله مخدرات غير مشروعة في منزل نادلة في حانة راقية في منطقة غانغنام الراقية في سيول، وقال لي سون كيون إنه وقع ضحية خداع من النادلة، ولم يكن على علم بالطبيعة غير القانونية للمواد التي تناولها، بحسب ما ذكرت وكالة «يونهاب».

وحاز الممثل، وهو خريج مؤسسة تعليمية مرموقة في البلاد هي الجامعة الوطنية الكورية للفنون، إعجاب النقاد والجمهور بأدواره المتنوعة في السينما والمسلسلات، ما جعله معروفًا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بفضل نجاح الأعمال الكورية الجنوبية على خدمات البث التدفقي.

وقد نال استحسانًا خاصًا لدوره في مسلسل «ماي مستر»، الذي أدى فيه دور مهندس يتمسك بإحساسه بالمسؤولية على الرغم من الصعوبات الشخصية، وقد تشارك البطولة مع نجم الـ«كي بوب» لي جي-أون المعروف فنيًا باسم «آي يو».

«باراسايت» يحصل على الأوسكار

كما ظهر لي سون كيون في عدد كبير من الأفلام الروائية للمخرج هونغ سانغ سو، بينها «هايوون أند ذي من» العام 2013.

وتعود شهرته العالمية الأوسع إلى دوره في فيلم «باراسايت» تحت إشراف المخرج بونغ جون-هو بشخصية رب عائلة ثرية يتقرّب على حسابه من أسرة فقيرة تعمل لديها.

فاز فيلم «باراسايت» بجوائز عالمية عدة، بينها جائزة أوسكار أفضل فيلم، وهو أداء نادر للغاية لعمل غير ناطق باللغة الإنجليزية.

وعُرض فيلمه الأخير «سليب» للمخرج جيسون يو، والذي يؤدي فيه دور زوج يمشي أثناء النوم يُرهب زوجته، خارج المنافسة في مهرجان كان السينمائي 2023 في فئة «أسبوع النقاد».

السجن مدى الحياة لتجار المخدرات

وتزوج لي سون كيون الممثلة جيون هاي جين ولهما ولدان، وكتب أحد المعجبين على منصة «إكس» «ضحكتُ كثيرًا وبكيتُ كثيرًا وأنا أشاهدك تمثل. شكرًا لك»، منضمًا إلى من رسائل التكريم عبر الشبكات الاجتماعية عقب الإعلان عن وفاته المفاجئة.

وكتبت المؤلفة الكورية الأميركية مين جين لي على إنستغرام «لي كان جديرًا بالثناء في باراسايت واستثنائيًا في ماي سيستر. أتمنى أن نتذكره لعمله الممتاز ومواهبه الإبداعية».

واضطرت شخصيات عدة من عالم الثقافة الكورية الجنوبية، بينهم مغني الراب جي-دراغون، إلى الدفاع عن أنفسهم أمام الشرطة في الأشهر الأخيرة بسبب الاشتباه في تعاطيهم المخدرات.

ويدعو الرئيس يون سوك يول بانتظام إلى تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على تهريب المخدرات في بلد يُعاقب على بيع القنب الهندي بالسجن مدى الحياة.

وتخطط كوريا الجنوبية لمقاضاة الأشخاص العائدين إلى البلاد بعد تناول الحشيش بشكل قانوني في الخارج.



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