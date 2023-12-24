سينيسكا

القاهرة - بوابة الوسط: أوسمان بن ساسي

ميتٌ. هكذا وجدوني مستلقيًا على ظهري في «بركيدجو» سيارات كورنيش طرابلس الغرب، قرب مركبتي مشرعة الأبواب. تعرفوا على هويتي من محفظتي المليئة بالأموال، بعد أن نزل الضابط المسؤول من عربته، اقترب مني وهو ممسك ببطاقتي الشخصية على وجهه ملامح الحيرة اشتمّ رائحة غريبة تفوح من جثتي، فانحنى إلى عنقي، وهو على ذلك النحو رأى من أسفل السيارة جثة المراسلة الفرنسية من الناحية الأخرى مضرجة في دمائها.

لم يكن الأمر مفاجئًا له بقدر ما كان محيرًا يشي بتساؤلات كثيرة عن الدوافع، ولماذا اختار أو اختاروا قتل الصحفية بمطرقة حطمت جمجمتها، في حين أجهز أو أجهزوا عليَّ بيدين عاريتين؟! ولماذا اجتمعتُ بهذه الفتاة الثلاثينية في مكان مفتوح كهذا في ذلك الوقت؟ بيد أن الضابط لم يشك في احتمال وقوع جريمة عاطفية، بالأخص بعد أن فتش هاتفي غير المزود بكلمة مرور، وفتح هاتف ماري بإمالة الشاشة الزجاجية المغبرة قليلاً على مستوى أفقي، فاتضحت له الخطوط المعتادة لمسار كلمة السر المرسومة على هيئة نجمة سداسية. وهو الأمر الذي نفاه أيضًا الطبيب الشرعي فيما بعد.

قرأ الضابط الرسائل المحدودة بيننا ووجد أن جلها حول مقابلة صحفية عن الأوضاع الأمنية في البلاد، بالإضافة إلى بعض المزاح عن موقف حدث في مقهى ميدان الساعة والذي لم تستطع المراسلة استيعابه. ضحك الضابط وفهم أن لقاءنا القاتل هذا هو الثالث، ففي اللقاء الثاني تعارفت مع ماري وقدمت لها المكياطة الليبية التي أعجبتها أيما إعجاب، ثم قدمت لها نبذة عملية عن الأجواء، عندما لاحظتُ أعدادًا كبيرة من الرجال يجرون حقائب سفر على طول الممر الموصل بين ساحة المقهى والمدينة القديمة، فسألتها بابتسامة هل تعرفين من هؤلاء؟ ردت ببداهة ظاهرة على وجهها المليء بالنمش: مسافرون! فأخبرتها أن لا محطة قطار هنا كما لا يوجد مطار، فاعتلى الاستغراب وجهها، ابتسمت وقامت من كرسيها أسفل الشمسية، وضعت كف يدها الصغير أعلى حاجبيها تتقي أشعة الشمس التفتت يميًنا ويسارًا، وحاولتْ إنقاذ الموقف بالقول إن محطة نقل بري ما قريبة من هنا، فصدمتُها أن هؤلاء تجار عملة صعبة في السوق السوداء وحقائبهم مليئة بالأموال، ونحن الآن نجلس وراء مصرف ليبيا المركزي، ضحكت ولم تصدق، التفتت إلى الوراء: هذا مستحيل. لم أرد عليها وأوقفت أحدهم، كان ضخمًا ذا لحية كثّة يرتدي جلبابًا رماديًا يحد ما فوق كعبي قدميه، أخبرته بلهجة مازحة أن الفرنسية لم تصدق أنه تاجر عملة صعبة، مباشرة فتح الشنطة المليئة بالدولارات أمامها، استولى عليها الموقف فتحت فاهها لثوانٍ: كيف هذا؟! سألته كم المبلغ؟ قال: مليون ونصف المليون دولار!. لم تتحدث بعدها، بقيتْ تحدق للشنطة وتلتفت إليَّ مرتبكة، ضحكت ثم طلبت تصوير الحقيبة، فرحب التاجر ووقف بجانب دولاراته مبتسمًا.

بعد أن غادر سألتُها: هل من الممكن حدوث هذا في باريس؟! أجابت بالنفي المطلق: لا ولن يحدث في أي بلد أوروبي، ثم باغتتني بمكر: ولكن سُجلت في بلادك عمليات اقتحام بنوك! وافقتها على الاستدراك: نعم في فترة ما وتوقفت الظاهرة كما توقف السطو على عربات نقل الأموال، وما حدث قبل قليل يؤكد لكِ كلامي. رفعت ذراعيها الاثنين على مستوى كتفيها وضحكت باستسلام، ثم غادرنا المقهى.

أغلق الضابط هاتفي، وتلقى مكالمة على هاتفه من رئيسه المباشر في العمل الذي أمرهُ بغلق قضيتي وتسجيلها ضد مجهول! أجاب بالسمع والطاعة رغم إشكال هذا الأمر عليه، فطلبه هذا تزامن مع تحرك الإعلام الأوروبي، وضغط السفارة الفرنسية للقبض على قاتل مواطنتها، حتى أن الرئيس الفرنسي شخصيًا قطع آلاف الكيلومترات لمقابلة رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي.

لم تكن ماري سوى نكرة، شخصية مخيبة للآمال! أنانية، مندفعة، متهورة، متوترة، فظة، غليظة، صدامية، انطوائية، وحيدة، غريبة أطوار، لا يعرف اللطف إليها طريقًا، ومغناطيسية أيضًا، تملك صوت عصفور شارد يبحث عن ملاذ آمن مزج معه لحن ناي رشيق.

رغم كل ما تقدم؛ فإن ما حدث لها لا يمكن التغاضي عنه في عرف القارة العجوز، فهكذا كانت تعيش قبل قرارها السفر إلى طرابلس لإجراء تحقيق استقصائي لصالح إحدى الصحف الباريسية اليمينية. لم يظهر على سمتها شيء، كانت هادئة، مستمعة جيدة، حاضرة الذهن، توجه أسئلتها إلى الهدف مباشرة، كأنها تعلم الإجابة وتريد التأكد فقط. مقدار معلوماتها عن التفاصيل الدقيقة في حياة سكان العاصمة الأبدية يفوق مستوى معرفة كل الصحفيين الأجانب الذين قابلتهم.

عندما هاتفتني وأبلغتني وصولها مطار معيتيقة، كنت على مقربة منها، إلا أني في مهمة تفاوض مع مجموعة متطرفة صحراوية خطفت ثلاثة مهندسين إيطاليين يعملون في شركة إيني. وكان لا بُدّ لي من التوجه إلى مدينة زوارة، أوضحت لها أني في شغل طارئ لا أستطيع التواصل، طالبتها بالانتظار في فندق ما حتى أعاود الاتصال بيها. أصرت على مرافقتي رغم علمها بالمخاطر. اضطررت إلى دخول المطار واصطحابها من هناك، لترافقني في الرحلة.

كانت مطالب المجموعة المتطرفة محددة وواضحة، إطلاق سراح قيادي متطرف محتجز لدى قوة مسلحة تابعة للحكومة، في مقابل تسليم المهندسين الإيطاليين، عملت على التفاوض مع الأطراف الثلاثة: القوة المسلحة، الحكومة، السفير الإيطالي، وتوصلت إلى اتفاقية تبادل على الطريق الساحلي.

كان المتطرف في عربة مسلحة، أنا وماري يقود بنا سائق في سيارة مصفحة وراءهم، جرت المبادلة بنجاح، وتسلمت المهندسين الإيطاليين الثلاثة وقد أصابهم الإعياء جراء التعذيب ونقص التغذية. اتصلت بالسفير الإيطالي وأبلغته تحرير مواطنيه وهم في معيتي الآن في زوارة، اشتاط غضبًا كيف لم أحضرهم إلى مقر السفارة في طرابلس حتى يبلغ روما بذلك، كان لا بد لي من كيل العديد من الشتائم إلى هذا الغبي الذي لا يعلم شيئًا عن الفخ الذي نصبته لنا المجموعة المتطرفة قبل مدخل العاصمة لخطف مواطنيه مرة أخرى. كان لا بد له أن يصمت وينتظر. وفي غضون ساعات أوصلتهم بطائرة مروحية إلى قاعدة معيتيقة. فما كان منه إلا عقد مؤتمرًا صحفيًا، وبكل كذب وادعاءٍ وتبجح وتنكر، شكر القوات الخاصة الإيطالية على تحرير المهندسين، وتجاهل ما قمنا به.

ماري عاصرت كل ما حدث، ودون أن أطلب منها شيئًا، تحدثت مع قناة إيطالية معارضة أبلغتهم بالحقيقة، وعقب المؤتمر الصحفي اتصلت بي القناة للمداخلة والمشاركة في تغطيتهم المستمرة طوال اليوم.

تحدثت عن الواقعة بأدق التفاصيل، وكانت الهزة التي زلزلت مصير الحكومة المقبلة على الانتخابات. نقلت الصحف الإيطالية ما قلته وهاجمت حكومتها، وفور انتهائي من التصريحات اتصل بي سكرتير السفير الإيطالي ورددت عليه بالتجاهل، وبعد إلحاح اتصل السفير بنفسه، كنت أظن أنه سيعتذر عما صدر منه، أبلغني بخطف موظف إيطالي آخر، فاعتذرت عن المهمة وأغلقت هاتفي.

بعد أيام ذُبح الموظف الإيطالي، خسرت الحكومة فرصة النجاح في الانتخابات، ومنحت اليمين الإيطالي المتطرف فرصة الصعود على أكتافها. في معرض ذلك، أرسلت لي ماري موقع بركيدجو سيارات كورنيش المدينة على الخريطة الإلكترونية، مرفق برسالة: يجب أن نلتقي الآن. أغلقت هاتفي وتوجهت إلى هناك.

انتهت