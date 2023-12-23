معرض يخصص للمغنّي الفرنسي الراحل جوني هاليداي في باريس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح، أمس الجمعة، معرض «جوني هاليداي» على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع في باريس، المخصص لنجم الروك المغنّي الفرنسي الراحل جوني هاليداي، الذي أقيم قبل عام في بروكسل.

وارتدى محبّو الفنان أوشحة تحمل اسمه أو سترات جلدية على طريقته في أثناء توافدهم على المعرض، خاصة تلك الغرفة في القاعة الرئيسية التى تضم شاشات عملاقة تُعرض عليها حفلة موسيقية غامرة، حسب وكالة «فرانس برس».

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واعتبرت رئيسة رابطة محبي المغني الذي توفي في 5 ديسمبر 2017، دانييل رويز (71 عاماً)، أن «هاليداي» يمثّل بالنسبة إليها خمسين عاماً من حياتها، حضرت خلالها 350 حفلةً له.

أما ميراي سيرنياك، التي حضرت خصيصاً من مارسيليا، فقالت: «لقد اشتريت تذكرتي قبل خمسة أشهر ما إن علمت بأن المعرض سيقام في باريس، واعتزم العودة في يناير وأبريل». وأكدت المرأة الخمسينية أنها متحمسة جدا، ولم تنم طوال الليل.

المعرض ممتد حتى 19 يونيو المقبل

وسيستمر المعرض، المقام على شكل غيتار، وتنتجه أرملة النجم الراحل ليتيسيا هاليداي وشركة «تيمبورا» البلجيكية المتخصصة، إلى 19 يونيو المقبل. ويشكل صوت الممثل جان رينو، صديق المغني، مرشداً للزوار خلال تجولهم بين أجنحته.

ومن بين ما يضمه المعرض نسخ مطابقة لأماكن كان لها دور مهم في حياة هاليداي، إذ أعيد تكوين غرفة نومه مراهقاً، ومكتبه في الفيلا التي كان يملكها في «مارن لا كوكيت» بالقرب من باريس.

وفي إطار الأنشطة التكريمية للراحل، دشّنت نائبة رئيسة بلدية باريس، لورانس باتريس، بحضور ليتيسيا هاليداي وابنتيها: جاد وجوي، لوحة تذكارية باسم جوني هاليداي في شارع تور دي دام.

وكُتب على اللوحة: «هنا نشأ جان فيليب سميت المعروف باسم جوني هاليداي.. أيقونة موسيقى الروك الفرنسية (1943-2017)».